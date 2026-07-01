Три американски компании мора да платат 3,3 милиони долари и да донираат 53 милиони јајца

Министерството за правда на САД и 17 држави постигнаа спогодби со три големи производители на јајца за да ги прекинат обвинувањата дека нелегално ги фиксирале цените со години, вклучително и кога цените достигнаа рекордни нивоа минатата година.

Федералната влада и државите ги обвинија „Кал-Мејн Фудс“, „Версова“ и „Хикманс Ејџ Ранч“ за вклучување во шема помеѓу јуни 2022 и март 2025 година за „вештачки зголемување на дневните цени на јајцата“.

Истрагата откри дека компаниите ги координирале понудите испратени до „Урнер Бари Пабликејшнс“, компанија која управува со клучен индекс што се користи за одредување на цените на јајцата во малопродажбата и угостителството.

Во обвиненијата се вели дека однесувањето довело до „повисоки цени на јајцата за потрошувачите“, а тужбата е поднесена во Ајова во понеделник, истиот ден кога беа објавени условите на спогодбата.

„Моќните корпорации понекогаш ги фиксираат цените зад затворени врати, а работничките семејства ја плаќаат цената“, рече главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, која е вклучена во истрагата. Таа додаде дека производителите „манипулирале со пазарот за да извлечат уште поголем профит од потрошувачите и бизнисите“.

Ниту една од компаниите не се изјаснила за виновна како дел од спогодбите. Сепак, според договорот, „Кал-Мејн“, „Версова“ и „Хикманс“ мора да платат вкупно 3,3 милиони долари и да донираат 53 милиони јајца, кои ќе бидат дистрибуирани до банки за храна и непрофитни организации, а дел од парите ќе бидат дистрибуирани до државите.

Министерството за правда и државите, исто така, наведоа низа мерки што компаниите ќе треба да ги спроведат, вклучувајќи програми за усогласеност со антимонополските прописи и забрана за комуникација со конкурентите за цените и стратегиите за лицитирање.

Спогодбите сè уште треба да бидат одобрени од судовите. Претставникот на Министерството за правда, Омид А. Асефи, рече дека „овој предлог става крај на годините практики што ги оптоваруваа финансиите на Американците и нивниот секојдневен живот“.

Просечната цена на јајцата во Соединетите Американски Држави достигна рекордно високо ниво од околу 6,23 долари за 12 јајца во март 2025 година, на врвот на епидемијата на птичји грип што ги принуди земјоделците да убијат милиони кокошки несилки. Производителите ја обвинија епидемијата за зголемувањето на цените, додека критичарите тврдеа дека големите компании ја злоупотребуваат својата доминација на пазарот, што доведе до истрага.

Во тужбата се тврди дека ценовните понуди „значително се намалиле“ откако компаниите дознале за истрагата на Министерството за правда и добиле налог за водење евиденција во март 2025 година. Цените на јајцата за широка потрошувачка подоцна паднале на помалку од 2,20 долари за дванаесетка во мај 2026 година, бидејќи понудата се опоравила и покрај продолжената епидемија.

Кал-Мејн треба да плати 1,5 милиони долари и да донира 30 милиони јајца. Версова треба да донира 20 милиони јајца и да плати 800.000 долари, додека Хикманс треба да донира 3,25 милиони јајца и да плати 1 милион долари.

Федералните држави Аризона, Калифорнија, Колорадо, Конектикат, Флорида, Хаваи, Ајова, Мериленд, Минесота, Северна Каролина, Охајо, Пенсилванија, Тексас, Јута, Вермонт и Висконсин, исто така, се приклучија на населбата.