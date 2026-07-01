Трето издание на „Разговори за еднаквост” со фокус на родово заснованата дискриминација на работното место

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД) и проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“, финансиран од Европската унија денеска го организираат третото издание на годишниот настан „Разговори за еднаквост“ на тема „Родово заснована дискриминација на работното место“.

На отворањето на настанот ќе се обратат Душан Томшиќ, претседател на КСЗД, претставник од Делегацијата на Европската унија во Северна Македонија и Барбара Лигл, раководителка на компонентата 4 од проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“.

Како што информираат од КСЗД, преку низа тематски панели со учество на домашни и меѓународни експерти, претставници на институции, граѓански организации и истражувачки центри, настанот ќе отвори дискусија за клучните предизвици и можните решенија поврзани со родово-заснованата дискриминација на работно место, сексуалното вознемирување на работното место, и еднаквата плата за еднаква работа.

Настанот, како што посочуваат, има цел да поттикне конструктивен дијалог, размена на искуства и унапредување на политиките и практиките за обезбедување еднакви можности и заштита од дискриминација во работните односи.