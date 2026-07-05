Вашингтон – Американскиот претседател Доналд Трамп објави нова фотографија од банкнота од 100 долари со неговиот потпис. Ова доаѓа неколку месеци откако Министерството за финансии на САД објави дека, за прв пат во историјата, потписот на актуелен претседател ќе се појави на банкнота на американскиот долар.

Министерот за финансии Скот Бесент претходно изјави дека администрацијата планира да го вклучи потписот на Трамп на американската валута во чест на 250-годишнината од Соединетите Американски Држави.

Објавената фотографија го покажува потписот на Трамп поставен над потписот на секретарот Бесент. Според претходната практика, банкнотата од 100 долари ги содржеше само потписите на секретарот за финансии на САД и на американскиот благајник, додека сегашните претседатели беа изоставени.

„Отпечатокот на претседателот во историјата како архитект на економското оживување на златното доба на Америка е неоспорен. Печатењето на неговиот потпис на американската валута не е само соодветно, туку и целосно заслужено“, рече американскиот благајник Брендон Бич.

Ова е само продолжение на амбициозниот проект на Трамп да го стави своето име и лик на клучните американски документи и институции. Неговата администрација досега ја вклучи неговата фотографија и име на комеморативните американски пасоши, пропусниците за национални паркови, транспарентите пред владините агенции во Вашингтон, како и на културните институции како што е Американскиот институт за мир.

Некои републикански членови на Конгресот сакаат да одат чекор понатаму и да го стават ликот на Трамп на американската валута. Предлог-закон за негово ставање на портрет на јубилејната банкнота од 250 долари беше поднесен во постапка.

Сепак, овој исход е многу помалку сигурен бидејќи бара поддршка од демократските сенатори. Според сегашниот американски закон, само портрети на починати лица можат да се појават на американската валута, но новиот закон се стреми да создаде исклучок за сегашните и поранешните претседатели на државата.

Вработените во Бирото за гравирање и печатење веќе подготвија прототипови за оваа јубилејна банкнота, пренесува Н1.