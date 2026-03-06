Трамп: Не сум загрижен за зголемувањето на цените на бензинот поради војната со Иран

Американскиот претседател, Доналд Трамп, изјави дека не е загрижен за зголемувањето на цените на бензинот во земјата поради војната со Иран, наведувајќи дека ова зголемување е помалку важно во однос на поширокиот контекст на конфликтот.

„Немам никакви загрижености за тоа. Тие ќе паднат многу брзо кога ќе заврши ова, а ако се зголемат, нека се зголемат, но ова е многу поважно од мало зголемување на цените на бензинот“, рече Трамп во интервју за Ројтерс.

Војната со Иран доведе до зголемување на цените на бензинот за околу 20 центи за галон, или за седум проценти за неколку дена.

Трамп додаде дека нема планови да ги користи Националните стратешки резерви на нафта, најголемите светски резерви за итни случаи складирани во подземни пештери за сол во Луизијана и Тексас.

Тој, исто така, изрази увереност дека Ормутскиот теснец ќе остане отворен за пловидба, наведувајќи дека иранската морнарица е на „дното на морето“.

Коментарите на Трамп дојдоа повеќе од една недела откако тој го пофали падот на цените на горивата за време на обраќањето за состојбата на нацијата.