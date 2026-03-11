Театар Комедија доби 5 милиони денари за проекти, македонскиот автор во фокусот

Три театарски проекти со поддршка на домашните автори, реализација на „Еуродрам 2026“, театарска работилница на Мартин Кушеј и претстави од сопствен буџет, најавува Театар Комедија за годинава. Втор пат овој театар доби делегиран буџет од Министерството за култура и туризам, пракса што започна од минатата година во неколку институции од културата.

Театар Комедија доби 5 милиони денари за проекти, што е за 94.83 отсто повеќе од минатата година.

По претходна согласност на Управниот одбор, Театар Комедија даде согласност финансиските средства да бидат распоредени во следниве пет проекти:

– „Кој сум јас?”, од Митко Чешларов, во режија на Наташа Поплавска, во висина од 1.500.000,00 денари;

– „Избраниот”, од Ева Камчевска, во режија на Јане Спасиќ, во висина од 1.500.000,00;

– „Боеми”, според Петре М. Андреевски, во режија на Андреј Цветановски, во висина од 500.000,00 денари;

– Театарска работилница – Мартин Кушеј, во висина од 300.000,00 денари