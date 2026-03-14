Татко пријавил дека ќерка му ја нападнале соученички, па потоа натепал една од нив

14/03/2026 18:07

На 12.03.2026 во 17:53 часот во СВР Скопје В.С.(47) од Скопје пријави дека на подрачјето на општина Аеродром неговата малолетна ќерка била физички нападната од две нејзини соученички кои биле во друштво со уште три малолетнички, а една од нив настанот го снимала со мобилен телефон.

На 13.03.2026 во 14:30 часот С.В.(52) од Скопје пријави дека на 12.03.2026 В.С. физички ја нападнал неговата малолетна ќерка која претходно физички ја нападнала ќерката на В.С. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Поврзани содржини

Работник починал по пад од висина во Скопје
Полицаец, две години, силувал малолетно момче во Велес
МВР: Пријави за семејно насилство во повеќе градови – шест лица лишени од слобода, со две лица извршен службен разговор
Во тетовско Џепчиште уапсен 15 годишник за закани со убиства и поставување бомби
Вработен во „Комунална хигиена“ нападнал службеник од внатрешна контрола
Од струен удар загина 20-годишник од Саждево
Се заканувал со убиства и бомби во средно училиште – уапсен тинејџер од Тетовско
Малолетни девојчиња нападнати од четири женски лица во Аеродром, случајот подоцна го пријавиле нивните родители

