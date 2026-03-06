Танцовата претстава  „F_AI_LLE“ го отвара Месецот на франкофонијата во Македонија

06/03/2026 11:27

Францускиот институт во Скопје и Танц-Фест по повод отворањето на Месецот на франкофонијата и во знак на пред-отворање на Танц-Фест имаат чест да ве поканат на танцовиот спектакл „F_AI_LLE“ на француската танцова група K.Danse.

 Претставата ќе биде изведена во вторник, 10 март 2026 година, во 20 часот, во Македонскиот народен театар.

 Танцовата претстава „F_AI_LLE“ е истовремено и интерактивна инсталација што го истражува дијалогот помеѓу човечкото тело и вештачката интелигенција.
На крстосницата помеѓу современиот танц и дигиталните истражувања, ова дело ја преиспитува нашата врска со нормите, технологијата и креативноста.

 Секој учесник станува ко-креатор и сведочи уникатно уметничко дело што се менува во зависност од сопственото движење и односот кон вештачката интелигенција.

 Во рамките на посетата на трупата ќе се реализира и програма на работилници од 9 до 13 март во неколку градови низ земјата — Скопје, Битола, Куманово и Тетово — под водство на кореографот Жан-Марк Матос. Работилниците се наменети за актери од областа на танцот, млади изведувачи и наставници по француски јазик.

 Овој проект, поддржан во рамките на програмата FEF „Дигитални уметности“, ја истакнува продукцијата на современото франкофонско творештво и ги зајакнува уметничките соработки помеѓу Франција и Северна Македонија.

 Активностите во рамките на месецот на Франкофонијата, во организација на Францускиот институт и партнерите, се на следниот линк: https://ifs.mk/kultura-i-umetnost/mesecna-agenda/

