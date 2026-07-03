Светските цени на храната се стабилизираат: Само месото и растителните масла се поскапи

Светските цени на храната во јуни останаа на нивото од доцна пролет, при што житарките, млекото и млечните производи се поевтини, а месото и растителните масла се поскапи, објави во петок Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО).

Ценовниот индекс на ФАО за кошничка основни прехранбени производи во просек изнесуваше 130,3 поени во јуни, што е намалување од 0,3 проценти во однос на мај, покажа редовниот месечен извештај.

Во мај падна за 0,2 проценти, што сигнализира стабилизација по наглото зголемување на цените во претходните месеци. Цените на храната се зголемија за дури 2,5 проценти во април, со нагло скокање на цените на житарките.

Цените на житарките се зголемија за 3,5 проценти во јуни во споредба со мај, кога беше забележано речиси исто процентно зголемување, при што цените на пченицата паднаа за 4,4 проценти поради брзиот напредок на жетвата и добрите перспективи за жетвата во регионот на Црното Море. Цените на пченицата беа оптоварени од посилниот долар и падот на цените на енергијата во очекување на намалување на тензиите околу Ормутскиот теснец.

Цените на пченката паднаа уште повеќе, за дури 6,2 проценти, што одразува индикации за изобилство на понуда од Јужна Америка и послаба побарувачка од производителите на етанол.

Шеќерот беше најскапата ставка во кошничката, според индексот, кој падна за 5,7 проценти во споредба со мај, поради пониските цени на етанолот на бразилскиот пазар и девалвацијата на бразилскиот реал.

Јуни донесе и пониски цени за млекото и млечните производи, при што индексот се намали за 1,5 проценти, заедно со пониски цени за обезмастено и полномасно млеко во прав и путер. Падот на цените на сирењето сега се протега на речиси една година, бидејќи понудата продолжува да ја надминува побарувачката.

Растителните масла, сепак, нагло пораснаа во јуни, при што индексот скокна за 3,8 проценти од мај, бидејќи силната побарувачка во секторот за биогорива ги зголеми цените на палминото масло и маслото од репка. Цените на сончогледовото масло останаа на мајските нивоа, се вели во извештајот на ФАО.

Цените на месото беа само 0,5 проценти повисоки во јуни отколку во претходниот месец, бидејќи повисоките цени на живината ги надминаа пониските цени на говедското и свинското месо.

Ел Нињо ја погодува пченицата

Во посебен извештај за понудата и побарувачката на пазарите на житни култури, ФАО процени дека глобалното производство на житни култури во новата сезона 2026/2027 ќе изнесува 2,98 милијарди тони, што е за 1,9 проценти пониско отколку во сезоната што штотуку заврши.

Падот првенствено го одразува очекуваниот помал род на пченица, кој според проценките на ФАО треба да падне за 4,3 проценти на 806,5 милиони тони, поради влијанието на Ел Ниња врз австралиската жетва.

Потрошувачката на житни култури треба да се зголеми за 0,3 проценти во новата сезона, според новите проценки на агенцијата на ОН, достигнувајќи 2,96 милијарди тони.

Светските залихи на житни култури ќе изнесуваат 957,8 милиони тони на крајот од сезоната 2027, што ќе биде за 0,9 проценти повисоко отколку во 2025/2026 година, проценува ФАО.

Трговијата со житни култури треба да изнесува 507,6 милиони тони во новата сезона, според новите прогнози на ФАО, што ќе биде за 4,7 проценти пониско отколку во претходната сезона.