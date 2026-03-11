Судскиот совет утврди застарени предмети поради неразумно одолговлекување

Судскиот совет на денешната седница констатира сериозни сомнежи за нестручно и несовесно постапување на судии од Апелацискиот суд Скопје поради неразумно одолжување на судските постапки, што резултирало со апсолутна застареност на предмети.

На седницата беа разгледани и усвоени извештаите од работните групи по извршените увиди во Основниот суд Тетово и Апелациските судови во Гостивар и Скопје. Притоа беше посочено и на системски проблеми во водењето на казнената евиденција меѓу полицијата и судовите.

При разгледувањето на извештајот за работата на Основниот суд Тетово, по претставка од полицијата за неосновано укинување мерка притвор на две лица, работната група утврди дека судот постапил согласно законот. Иако во евиденцијата на МВР лицата фигурирале како повеќекратно осудувани рецидивисти, тие пресуди биле стари и правно избришани. Членовите на Советот укажаа дека постои системски проблем, бидејќи бришењето на пресудите во судовите најчесто не се врши по службена должност.

– И понатаму ќе постои проблем помеѓу податоците за казнената евиденција кои ги има МВР и она што се случува во судовите, бидејќи кај нас сè уште отсуствува задолжителното бришење по службена должност. МВР честопати има една евиденција, судовите се бавни, не прават бришење, тоа најчесто се прави по барање на странките и затоа ова ќе биде проблем – посочи членот на Судскиот совет Ивица Николовски.

На седницата беше усвоен и извештајот од посетата на Апелацискиот суд Скопје, презентиран од судијката Антоанета Димовска, кој произлезе по анонимна претставка за работата на еден судија. Работната група констатирала пречекорување на роковите за објавување пресуда, како и неоправдани одложувања на јавните седници по барање на бранителите, со што им се овозможувало на обвинетите подолго да останат во куќен притвор.

За едно од констатираните прекршувања при објавата на пресудата, во извештајот било наведено дека таквото постапување ја повредува одредбата на член 405 став 1 од Законот за кривичната постапка, кој утврдува „откако судот ќе ја изрече пресудата, претседателот на советот веднаш ќе ја објави; ако судот нема можност да ја изрече пресудата истиот ден по завршувањето на главната расправа, ќе го одложи објавувањето на пресудата најмногу за три дена и ќе го определи времето и местото на објавувањето на пресудата“.

Во продолжение, членката на Советот Сузана Јошевска го презентираше извештајот за постапувањето на друг судија од Апелациониот суд Скопје во два предмети кои, како што рече, биле познати во јавноста.

За првиот предмет, Јошевска рече дека е утврдено оти настапила апсолутна застареност на 30 декември 2025 година, откако предметот бил пред Апелациониот суд речиси година и пол, во текот на кои биле закажани вкупно 16 јавни расправи. Во вториот предмет, пак, додаде дека застарувањето било спречено исклучиво поради итното и ажурно постапување на Врховниот суд.

– Од тие причини, се констатира дека постојат одредени сомневања за несовесно постапување на судијата, бидејќи не сторил доволно напори предметот да биде завршен навремено, така што кривичниот прогон да не биде доведен во опасност од апсолутна застареност – рече Јошевска-Анастасовска.

Дел од членовите реагираа дека не е доволно извештаите да содржат само наводи за сомнежи, туку е потребен конкретен предлог за понатамошно постапување за утврдување одговорност.