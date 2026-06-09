Стружанка си ги оставала децата да спијат во автомобил додека одела на работа

09/06/2026 17:11

Мајка од Струга ги оставала малолетните деца да спијат во автомобил додека одела на работа. Случајот во полиција го пријавил таткото на децата. 

– На 09.06.2026 во 00:03 часот во ОВР Струга, В.С. пријавил дека неговата сопруга Н.С.(41) ги оставала нивните малолетни деца да спијат во нејзиното возило додека одела на работа. По овластување на јавен обвинител, полициски службеници презеле мерки и во паркираното возило на земјен паркинг на ул.„Владо Малески“ ги затекнале децата како спијат. Децата се предадени на таткото В.С., информираа од полицијата. 

Се преземаат мерки за расчистување на случајот и по целосно документирање против сторителката ќе биде поднесена соодветна пријава.

 

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