Стинг вели дека неговите деца нема да наследат богатство: „Ќе мора да работат“

Поп-легендата Стинг останува непоколеблив во својата одлука да не им остави богатство на своите деца. Во неодамнешно интервју за CBS News, тој се насмеа кога еден новинар го праша дали планира да им го одземе наследството на своите деца, потврдувајќи дека отсекогаш имал намера тие сами да го пронајдат својот пат во светот. Имено, музичарот, кој е татко на шест деца, верува дека би било злоупотреба да им се каже на децата дека не мора да работат.

Став што не се менува

Стинг, чие вистинско име е Гордон Метју Томас Самнер, објасни дека поттикнувањето на работната етика е клучно. „Сите мои деца имаат среќа што имаат извонредна работна етика, без разлика дали е во нивните гени или затоа што им реков: „Мора да работите. Јас ги трошам нашите пари“, рече 74-годишниот пејач, според People. „Јас плаќам за вашето образование. Имате чевли на нозете. Одете на работа.“

„Не е сурово“, додаде тој. „Мислам дека постои љубезност и доверба дека ќе го најдат својот пат. Моите деца се жилави.“ Кога го прашале дали таа филозофија ги фрустрира и дали понекогаш бараат повеќе пари, тој одговорил: „Не, барем не ми го кажуваат тоа во лице.“

Ова не е нова идеја за Стинг. Уште во 2014 година, тој изјави за „Мејл он Сандеј“ дека не сака да ги остави своите деца со средства што би биле „товар околу нивниот врат“. „Тие мора да работат. Сите мои деца го знаат тоа и ретко ме прашуваат за нешто, што навистина го почитувам и ценам“, рече тој во тоа време, додавајќи дека имаат работна етика што ги поттикнува да успеат врз основа на сопствени заслуги.

Тој го повтори ова мислење во интервју за „Пипл“ во 2020 година. „Моите деца се исклучително независни. Тие не седат чекајќи милостина и не би сакал да им ја одземам таа животна авантура: заработување за живот за себе“, рече тој. „Тоа е прекрасна и тешка работа. Затоа не им ветив ништо. Очигледно ќе им помогнам ако се во неволја, но тие не чекаат помош. Тие се премногу независни.“

Шест независни деца

Поранешниот фронтмен на The Police има син, Џо Самнер (49) и ќерка, Фушија Самнер (44), од неговиот прв брак со актерката Франсис Томелти, кој траеше од 1976 до 1984 година.

По десет години врска, во август 1992 година се ожени со Труди Стајлер, со која има четири деца: ќерката Мики Самнер (42), синот Џејк Самнер (40), ќерката Елиот Самнер (35) и синот Џакомо Самнер (30).

Стинг моментално е зафатен со промоција на меѓународна турнеја за неговиот сценски мјузикл „Последниот брод“, кој пристигнува во Метрополитен операта во Њујорк на 9 јуни.