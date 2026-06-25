Стапката на основна инфлација во САД достигна 3,4 отсто во мај, највисока од октомври 2023 година

Примарниот показател за цените на Федералните резерви се искачи на највисоко ниво од 2023 година, зајакнувајќи го неодамнешниот строг став на централната банка за инфлацијата.

Со исклучок на храната и енергијата, индексот на цените на личните трошоци за потрошувачка покажа годишна стапка од 3,4 отсто откако се зголеми за 0,3% за месецот, и двете во согласност со консензусот на Дау Џонс. Основното отчитување беше највисоко од октомври 2023 година, соопшти Си-Ен-Би-Си.

За отчитувањето на сите ставки, индексот PCE покажа дека инфлацијата се движи со сезонски прилагодена годишна стапка од 4,1%, највисока од април 2023 година, според извештајот на Министерството за трговија во четврток. На месечна основа, PCE се забрза за 0,4%. Годишното ниво беше во согласност со консензуалната проценка на Дау Џонс, додека месечното отчитување беше 0,1 процентен поен под.

Иако претставниците на Федералните резерви ги разгледуваат главните и основните каматни стапки, тие генерално ги сметаат вторите за подобра мерка за долгорочните трендови, особено во светлината на овогодишниот пораст на инфлацијата, кој во голема мера беше поттикнат од забрзувањето на цените на енергијата поврзани со војната во Иран, кои полека се провлекуваат во други делови од економијата.

И покрај зголемените нивоа на инфлација, потрошувачката за месецот беше поголема од очекуваната.

Трошоците за лична потрошувачка, кои се показател за потрошувачката, се зголемија за 0,7% за месецот, 0,1 процентен поен над прогнозата и пред стапката на инфлација. Личниот доход исто така се зголеми за 0,7%, далеку над прогнозата од 0,4%. Личната стапка на штедење се искачи на 3%.

Извештајот доаѓа малку повеќе од една недела откако Федералните резерви и новиот претседател Кевин Ворш го одржаа она што пазарите го сметаа за тежок говор за стапките и инфлацијата.

Ворш особено ја нагласи важноста на стабилноста на цените, при што Федералниот комитет за отворен пазар усвои формулација во својата изјава по состанокот во кој недвосмислено наведува дека ќе „овозможи стабилност на цените“ откако пет години по ред не ја достигна целта за инфлација од 2%. Покрај тоа, официјалните лица го отстранија претходно наведеното намалување на стапката оваа година и посочија веројатност за зголемување.

Сепак, сликата за инфлацијата е комплицирана. Претставниците на Федералните резерви генерално го разгледуваат видот на скок предизвикан од понудата што го предизвика енергетскиот бран, но се зголемуваат загриженостите дека зголемувањето на цените станува сè пораспространето, а исто така се поттикнува и од царините.

Повеќе претставници на Федералните резерви не се согласија на состанокот во април, бидејќи изјавата вклучуваше „насоки за иднината“ со наслов кон понатамошни намалувања, а таа формулација беше отстранета од изјавата од минатата недела.

Други податоци објавени во четврток покажуваат дека економијата е во релативно силна позиција.

Бруто домашниот производ, најшироката мерка за раст, се зголеми со сезонски прилагодено годишно темпо од 2,1% во првиот квартал, според последното од трите мерења. Тоа е зголемување од претходната индикација од 1,6% и подобро од прогнозата за 1,7%. Министерството за трговија соопшти дека промената во голема мера одразува надолу ревизија на увозот, што одзема од БДП.

Исто така, првичните барања за надомест за невработеност се намалија на 215.000 за неделата што заврши на 20 јуни, што е намалување за 12.000 во однос на претходното мерење и подобро од проценката за 223.000.