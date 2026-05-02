Српските туристи летово може да куртулат од EES при влез во Грција

Српските туристи летово може да поминат полесно на грчките граници, откако од Белград пристигнаа најави дека Грција ќе применува пофлексибилен режим за новиот европски систем за влез и излез, познат како EES.

Иако официјална одлука за целосно суспендирање на системот нема, српските претставници очекуваат дека во шпицот на туристичката сезона контролите нема да се спроведуваат во полн обем. Целта е да се избегнат големи застои на граничните премини, особено во периодот кога илјадници српски туристи патуваат кон грчките летувалишта.

Генералната конзулка на Србија во Солун, Јелена Вујиќ Обрадовиќ, изјавила дека не очекува формален документ со кој EES би бил суспендиран за српските граѓани, но дека постојат уверувања оти Грција ќе го искористи просторот за флексибилна примена на системот во текот на летото. Според тие најави, од 1 јуни до крајот на август системот не би требало да создава дополнителни задржувања за српските туристи.

Во пракса, тоа би значело дека во најфреквентните периоди контролата може да се сведе на побрза проверка на документите, наместо целосна биометриска процедура за секој патник. EES предвидува регистрација на лични податоци, фотографија и отпечатоци од прсти за државјани на земји кои не се членки на ЕУ и Шенген, а системот го заменува класичното ставање печати во пасошите.

Темата е важна и за Македонија, бидејќи EES важи за сите патници од земји надвор од ЕУ и Шенген, вклучително и македонските граѓани. Минатата недела Туристичката комора при Сојузот на стопански комори побара од грчкото Министерство за туризам привремено одложување на примената на EES и за македонските граѓани во периодот од 1 јуни до 1 септември 2026 година.

Новиот систем веќе предизвика подолги чекања на дел од европските граници и аеродроми, поради што неколку туристички и авиокомпании побараа поголема флексибилност во летната сезона. Грција, според британски и европски медиуми, веќе применува пофлексибилен пристап за дел од патниците, со цел да се избегнат поголеми гужви во туристичкиот шпиц.

Засега, најпрецизната формулација е дека EES нема официјално да биде укинат, но Грција може практично да го применува пофлексибилно во најоптоварените летни периоди. Тоа значи дека српските туристи може да поминат со помалку задржувања, но конечниот режим на границите ќе зависи од грчките власти и од состојбата на терен.