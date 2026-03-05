Србија ја смести Хрватска во небезбедни земји за патувања: Каде ја смести Македонија ?

Србија ја смести Хрватска како незбедбедна земја за патување, односно, на граѓаните им се препорачува да патуваат само ако мораат, додека Албанија е дозволена за патување, но со дополнителни мерки на претпазливост. Бугарија е безбедна исто како и Грција. Според семафорот, безбедни се и САД и Турција. Патување не се препорачува во Израел. Според проценките на српското министерство, Македонија е безбедна за патување.

Министерството за надворешни работи на Република Србија апелираше до сите граѓани кои планираат патување во странство однапред да добијат детални информации за безбедносната состојба во земјите на дестинација или транзит.

За да се избегнат непријатности и потенцијални ризици, ажуриран семафор – совет за патување е достапен на официјалната веб-страница на Министерството.

Според степенот на безбедност, сите земји се класифицирани во четири категории со кодови на бои, од зелена, што означува низок ризик, до црвена, што претставува сериозно предупредување за патниците.

Целта на овие препораки е, како што е наведено, граѓаните да бидат навремено информирани за сите предизвици, без разлика дали станува збор за политичка нестабилност, здравствени ризици или општа безбедност.

Властите нагласуваат дека проценката на безбедносните ризици редовно се ажурира во согласност со случувањата на глобално ниво и советуваат проверката да се изврши непосредно пред заминување.

Црвената категорија ги вклучува земјите во кои на српските граѓани не им се препорачува да патуваат од безбедносни причини. Меѓу 23-те такви земји, 14 се од Блискиот Исток: Бахреин, Израел, Ирак, Иран, Јемен, Јордан, Катар, Кувајт, Либан, Оман, Палестина, Саудиска Арабија, Сирија и Обединетите Арапски Емирати. На листата се наоѓаат и Украина, Авганистан, Либија, Гвинеја Бисао, Јужен Судан, Мали, Сомалија, Судан и Централноафриканската Република.

Портокаловата категорија вклучува 28 земји за кои важи препораката „патувајте само во случај на крајна потреба“, а единствената европска земја на таа листа е Хрватска.

Жолтата категорија, за која важи советот „патувајте со дополнителни мерки на претпазливост“, вклучува 61 земја, од кои само Албанија е од Европа. Сите други земји се класифицирани во зелената категорија, што значи „слободно патување со вообичаени мерки на претпазливост“.

Фактот дека Хрватска е на портокаловата листа и дека српските власти не препорачуваат патување освен во „случаи на крајна неопходност“ предизвика доста изненадувања и во Хрватска и во Србија, а „објаснувањето“ што го објави српското Министерство за надворешни работи со предупредувањето за патување во Хрватска помина под радарот.

„Објаснување“ зошто на Србите не им се препорачува да патуваат во Хрватска

„Објаснувањето“ зошто патувањето во Хрватска не се препорачува, освен во случаи на „крајна неопходност“, е репродуцирано во целост:

„Поради најновите настани во Република Хрватска и сè почестите инциденти, тензии и неповолни безбедносни околности, препорачуваме граѓаните на Република Србија да не патуваат во Република Хрватска во наредниот период, освен ако не е апсолутно неопходно.

Доколку патувањето е неопходно, се повикуваат граѓаните да избегнуваат јавни собири и места каде што може да се очекуваат провокации, да покажат претпазливост во комуникацијата и да се грижат за личната и имотната безбедност.

Особен безбедносен ризик претставуваат организираните патувања, односно пристигнувањата на спортски екипи и културни делегации во Република Хрватска, а спортските федерации и културните друштва се повикуваат да се консултираат со надлежните органи за секое патување со цел да се процени ризикот и да се преземат превентивни мерки“, се вели во соопштението на српското Министерство за надворешни работи.