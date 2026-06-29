„Спејс Икс“ ќе се приклучи на Насдак-100

„Спејс Икс“ (SpaceX) стана едно од најбрзите дополнувања на Насдак-100, предизвикувајќи нов бран на купување од пасивни инвеститори помалку од еден месец откако компанијата стана јавна.

Насдак објави по затворањето во петокот дали „Спејс Икс“ се квалификува за вклучување во индексот на референтна технологија. Под претпоставка дека компанијата се квалификува, фондовите за следење на индексот и другите спонзори на производи ќе почнат да купуваат акции по затворањето на пазарот на 6 јули, а „Спејс Икс“официјално ќе се приклучи на Насдак -100 пред да започне тргувањето на 7 јули.

Индексот следи повеќе од 800 милијарди долари, вклучувајќи го и Invesco QQQ Trust (QQQ), кој е една од најпопуларните хартии од вредност што се тргуваат дневно и се смета за барометар на биковскиот пазар на вештачка интелигенција.

Се очекува компанијата за воздухопловство и сателити да влезе во индексот со пондерирање помало од 1%.

Таквото брзо додавање на „Спејс Икс“ би ја направило компанијата на Елон Маск една од првите корисници на неодамна усвоената рамка на Насдак за забрзување на вклучувањето на новојавните компании. Промените им овозможуваат на некои големи почетни јавни понуди да станат подобни за Насдак-100 по само 15 дена тргување, драматично скратувајќи го она што историски беше многу подолг период на чекање.

Според претходната рамка, инвеститорите кои го следат Насдак-100 би можеле да бидат принудени да чекаат со месеци пред да добијат изложеност на новокотирани пазарни гиганти.

Вклучувањето би можело да создаде уште еден извор на побарувачка за „Спејс Икс“, кој е една од најактивно тргуваните акции од своето деби на 12 јуни. Индексните фондови и фондовите што се тргуваат на берза врзани за Насдак-100 би морале да купуваат акции за да се усогласат со новиот состав на референтниот индекс, додека активните менаџери кои внимателно го следат индексот би можеле да ги прилагодат своите позиции.