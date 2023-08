Спасени сите деца од жичарницата што висеше над провалија во Пакистан (ВИДЕО)

Пакистанското Министерство за внатрешни работи соопшти дека сите осум лица, од кои шест деца, се извлечени од жичарницата која висеше над провалија на висина од над 300 метри, јави „Би-Би-Си“.

Спасувачката операција во која беа вклучени командоси од армијата на Пакистан е официјално завршена.

На жичницата утринава кога децата оделе на училиште пукнале жици, а внатре имало и наставник кој пријавил се и повикал помош.

Watch: A video posted on social media shows the moment a child is rescued by military helicopter from a dangling cable car in Pakistan’s #Battagram valley. A total of 8 people have been stuck in the car since morning.#Pakistan pic.twitter.com/gR3EtD1PYc

