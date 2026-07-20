СП 2026: Кубарси прогласен за најдобар млад играч, Симон најдобар голман

Њујорк – Шпанскиот дефанзивец Пау Кубарси ја доби наградата за најдобар млад играч на Светското првенство 2026.

Деветнаесетгодишникот ги одигра сите осум натпревари на турнирот без замени и доби само еден жолт картон. Шпанија прими еден гол на Светското првенство 2026, што е рекорд за екипите што го освоија Светското првенство.

Шпанскиот голман Унаи Симон е прогласен за најдобар голман на Светското првенство 2026.

Голманот бранеше на сите осум натпревари на Шпанија на Светското првенство и прими само еден гол, што е рекорд за репрезентациите што станале светски прваци.

Во финалето на Светското првенство 2026, Шпанија ноќеска ја победи Аргентина (по продолженија 1:0) и стана светски шампион по втор пат во својата историја.