СП 2026: Кубарси прогласен за најдобар млад играч, Симон најдобар голман

20/07/2026 08:49

Њујорк – Шпанскиот дефанзивец Пау Кубарси ја доби наградата за најдобар млад играч на Светското првенство 2026.

Деветнаесетгодишникот ги одигра сите осум натпревари на турнирот без замени и доби само еден жолт картон. Шпанија прими еден гол на Светското првенство 2026, што е рекорд за екипите што го освоија Светското првенство. 

Шпанскиот голман Унаи Симон е прогласен за најдобар голман на Светското првенство 2026.

Голманот бранеше на сите осум натпревари на Шпанија на Светското првенство и прими само еден гол, што е рекорд за репрезентациите што станале светски прваци.

Родри прогласен за најдобар играч на Светското првенство 2026

Во финалето на Светското првенство 2026, Шпанија ноќеска ја победи Аргентина (по продолженија 1:0) и стана светски шампион по втор пат во својата историја. 

Доминантната Шпанија ја скрши Аргентина во продолженијата и стана светски шампион

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