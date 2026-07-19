Доминантната Шпанија ја скрши Аргентина во продолженијата и стана светски шампион

Шпанија конечно го скрши упорниот отпор на Аргентина во продолжението и го освои Светското првенство во фудбал по втор пат со победа од 1-0.

Крилниот напаѓач на Барселона, Феран Торес, го постигна единствениот гол во еден во основа малку здодевен но тврд натпревар, во кој Аргентина одбра тактика да се брани и да ја умртви играта чекајќи некаква можност или пенали на крајот.

Шпанија доминираше цело време, иако и нејзината игра не беше воодушевувачка со безбројни додавања. Намерата на Аргентина да го умртви натпреварот и се варти како бумеранг кога во третата минута од дополнителното време на 90-те минути Енцо фернандез направи еден непотребен фаул за жолт картон. Тоа беше негов втор и мораше да го напушти теренот.

Шпанија доминираше во текот на целиот натпревар, со 20 шута наспроти неверојатни два на Аргентина – и двата додека бркаа израмнување – и конечно нејзината игра беше наградена кога Торес го отвори резултатот во 106-та минута.

Центирањето на Педро Поро кон задната статива беше брилијантно вратено назад со глава од Нико Вилијамс, а Торес ја пласираше под пречката покрај Емилио Мартинез. Шпанците беа во транс.

Голманот Мартинез беше брилијантен одржувајќи ја Аргентина во натпреварот со низа одлични одбрани, но повеќето неутрални играчи и многуте познати личности присутни ќе бидат задоволни што конечно го видоа поразен со оглед на циничната тактика на неговиот тим.

Аргентина дури и не се обиде да шутира кон голот сè до 115-тата минута кога Лионел Меси, на својот последен настап на Светското првенство, ја упати топката кон главата на Микел Мерино.

По последниот свиреж имаше грди сцени, а особено Аргентинците Нахуел Молина и Леандро Паредес реагираа агресивно, а играчите накратко се спречкаа. Паредес го турна Гави на тревникот и беше исклучен.

Кулминацијата на Светското првенство што претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, го опиша во петокот како „најневеројатниот настан во човечката историја“ беше исто толку шоу-бизнис колку и спортски настан, при што спектаклот на теренот не успеа да го оправда возбудувањето.

Инфантино го гледаше натпреварот од приватната ложа на Доналд Трамп на стадионот во Њујорк, Њу Џерси, на собир на кој беа присутни и канадскиот премиер, Марк Карни, претседателката на Мексико, Клаудија Шајнбаум, кралот Фелипе од Шпанија и други членови на семејството Трамп.

ФИФА, исто така, објави список од 11 страници на познати личности присутни, од кои многумина беа резервирани и за настап.

Натпреварот започна шест минути доцна поради тоа што вревата пред натпреварот беше зголемена на нивоа што го направија Супербоул да изгледа пригушено. Џенифер Хадсон одржа возбудлива изведба на „Star Spangled Banner“, по што Роби Вилијамс ја отпеа помалку познатата химна на ФИФА, „Desire“.

Уште побизарно, Том Круз потоа одржа говор што несомнено беше наменет како возбудлив, кој вклучуваше фрази одобрени од ФИФА како: „Фудбалот е сила што ги обединува луѓето“.

Многу рекламираната претстава на полувремето со Мадона, Џастин Бибер и Тед Ласо, меѓу другите, за прв пат на поп-ѕвезди им беше дозволено да влезат на теренот за време на финалето на Светското првенство, значеше дека паузата се прошири на 27 минути и 20 секунди, што ќе ѝ одговараше на Аргентина.