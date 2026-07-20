Родри прогласен за најдобар играч на Светското првенство 2026

Њујорк – Шпанскиот играч од средниот ред Родри е прогласен за најдобар играч на Светското фудбалско првенство 2026 година во изборот на Светската фудбалска федерација (ФИФА).

Триесетгодишниот фудбалер не успеа да постигне гол во осум натпревари на турнирот. Во финалето, Шпанија ноќеска ја победи Аргентина со 1:0 по продолженијата.

Родри претходно го освои Европското првенство во 2024 година и Лигата на нации 2022/23 со Шпанија. Тој постигна четири гола и имаше две асистенции во 70 натпревари за националниот тим. Родри го имаше своето деби за националниот тим во 2018 година.

Родри стана 11-тиот фудбалер кој ја освои Златната топка (наградата за најдобар фудбалер во календарската година), Светското првенство и Лигата на шампионите.

Претходно, ова достигнување го постигнаа Кака, Ривалдо, Роналдињо, Франц Бекенбауер, Герд Милер, Зинедин Зидан, Усман Дембеле, Боби Чарлтон, Паоло Роси и Лионел Меси.