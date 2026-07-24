Советникот од СДСМ во Центар, Матевски го донираше паушалот за помош на оштетените од невремето

Советниците на Општина Центар го усвоија Предлог-правилникот на Општина Центар за доделување еднократна финансиска помош за граѓаните и правните лица чии објекти беа оштетени во силното невреме.

Паралелно со ова некои советници, како и градоначалникот Горан Герасимовски ги донираа своите паушали кои им следуваат за учество на седниците да ги донираат со цел да им помогнат на оштетените.

„Солидарноста се покажува со дела, не со зборови. На 10-тата седница на Советот на Општина Центар јавно соопштив дека мојот советнички паушал за месец јули ќе го донирам за лицата кои претрпеа штети од силното невреме што ја погоди нашата држава на 21.07.2026 година“, пишува во објава на социјалните мрежи советникот од советничката група на СДСМ во Советот на Општина Центар, Ненад Матевски.

Матевски ги повика и другите советници во Советот да го следат неговиот пример, кој може да обезбеди околу 620.000 денари дополнителна директна помош за најпогодените семејства.

„Упатувам повик и до советниците во сите општини во Град Скопје да се приклучат на оваа иницијатива. Кога сме обединети, можеме да помогнеме многу повеќе. Да покажеме дека во најтешките моменти сме заедно. Да покажеме дека хуманоста нема политичка припадност. Секој придонес значи нова надеж за некое семејство. Солидарноста не е трошок – таа е наша должност“, вели советникот Матевски во својата објава.

„Покрај институционалната поддршка што ја обезбедува Општина Центар, јас како градоначалник одлучив лично да донирам во солидарниот фонд, а ги повикав и советниците да го направат истото. Во вакви моменти најважно е да покажеме единство, одговорност и вистинска грижа за нашите сограѓани. Кога граѓаните се соочуваат со тешкотии, наша должност е да бидеме први што ќе помогнеме. Граѓаните секогаш биле и ќе останат мој најголем приоритет“, напиша и Герасимовски во фејсбук објава.

Уште следниот ден по невремето беше одржан координативен состанок со скопските градоначалници и Кризниот штаб на Град Скопје, на кој беше договорено формирање комисии пред кои граѓаните ќе можат да ги пријават штетите од невремето. По стручната проценка на пријавените штети, согласно законската регулатива и расположливите можности, ќе започне постапка за поддршка на граѓаните при санацијата на оштетувањата на домовите. Истовремено, беше договорено спроведување на засилени инспекциски контроли на терен, при што ќе бидат проверени и објектите со оштетени кровни конструкции со цел да се утврдат причините за настанатите оштетувања.

До денеска, нема официјални податоци за колку и какви штети се работи, колку граѓани пријавиле оштетувања на имот, движен или недвижен, ниту пак се знае кога и на кој начин граѓаните ќе бидат обештетени.

Неколку општини вчера објавија повици за пријава на штета, за што е потребно да се приложи важечка лична карта или патна исправа (фотокопија); Доказ за сопственост (фотокопија од имотен лист); Фотографии од локацијата по претрпената штета и

Записник од МВР за настанатата штета.(Б.Б.)