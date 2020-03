Соосновачот на „Епл“ вели дека можеби бил „нултиот пациент“ од корона во САД

Соосновачот на „Епл“, Стив Вознијак, се сомнева дека тој и неговата сопруга можеби се „нултите пациенти“ кои го прележале корона вирусот, откако во јануари биле на крстосување во Југоисточна Азија и се вратиле со „најлошиот грип во животот“.

Како што пишува „Ју-Ес-Еј тудеј“, Вознијак и неговата сопруга имале главоболка и кашлале силно, а неговата жена чија кашлица била крвава, завршила во болница. Лекарите, како што изјавил Вознијак за новинарите, им рекле дека тоа сигурно не е американски грип, односно дека се разболеле додека биле на крстосување.

Вознијак два дена не можел да стане од кревет и бил принуден да ги откаже договорените состаноци и настапите во Лас Вегас, а избегнувал и контакти со луѓе додека не му било подобро. На Твитер напиша дека тој и неговата сопруга можеби се нултите заразени од корона вирусот во САД.

Со оглед што вирусот се појави во Кина, во почетокот на јануари не се помислуваше дека може да се рашири и во други земји, ниту пак, имаше тестови со кои во САД се проверуваше присуство на вирусот кај луѓето, а сега е доцна да покажат дали Вознијак имал КОВИД 19.

Checking out Janet’s bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU

— Steve Wozniak (@stevewoz) March 2, 2020