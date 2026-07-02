Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по претежно суви коловози. Сите патни правци во државата се проодни.

На одредени патни правци кои поминуваат низ усеци и клисури можна е појава на поситни одрони.

ЈП „Македонија пат“ апелира на внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација како и прилагодување на брзината спрема условите на патот.

-Дежурните екипи се постојано на терен и ги одржуваат проодни сите патни правци, наведува претрпијатието.