Сончево со локална облачност, температурите до 35 степени Целзиусови

28/07/2026 07:09

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, наместа долж Повардарието повремено засилен, ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 12 до 21, а максималната ќе достигне од 30 до 35 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 33 степени.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), следува период на стабилно, сончево и топло време со мала локална облачност и пораст на температурите.

Поврзани содржини

За Мицкоски корупцијата била перцепција, ги повика граѓаните да пријават, ќе има и бесплатна линија
На ГП „Богородица“ се чека околу 15 минути
Проектот „Скопје 63/63“ вечер во Сули ан
Судот во Улцињ одреди 30-дневен притвор за македонска државјанка која е осомничена дека намерно прегазила куче
Пријави се денеска, трчај во октомври: вториот рок завршува на 31 јули
Водата во Маврово привремено не е за пиење
Поради неуплатени 16.588 денари општина Гостивар две години чекала дозвола за водоводот
Угостителските објекти во Струга ќе работат до 2 односно до 3 часот по полноќ

Најчитани