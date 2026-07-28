Сончево со локална облачност, температурите до 35 степени Целзиусови

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, наместа долж Повардарието повремено засилен, ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 12 до 21, а максималната ќе достигне од 30 до 35 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 33 степени.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), следува период на стабилно, сончево и топло време со мала локална облачност и пораст на температурите.