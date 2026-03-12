Сончево и топло, наутро – 4 степени, преку ден до 21

12/03/2026 07:05
Фото: Б. Грданоски

Времето денеска ќе биде сончево и релативно топло со мала локална облачност. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Минималната температура ќе биде во интервал од -4 до 3, а максималната ќе достигне од 15 до 21 степен, најави Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Во Скопје, сончево и релативно топло со слаб променлив ветер. Минималната температура ќе се спушти до -1, а максималната ќе достигне до 20 степени.

Утре ќе се задржи претежно стабилно и сончево време со мала до умерена облачност. Во деновите од викендот и во почетокот на новата седмица времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд.

Поврзани содржини

Светски ден на бубрегот 2026: „Бубрежно здравје за сите: Грижа за луѓето, заштита на планетата’’
Утре без струја неколку скопски улици во Ѓорче, Карпош и во Козле
„Безбеден град“ уставно „обезбеден“
Одбележана годишнината од депортацијата на македонските Евреи: Сеќавањето мора да се одржи живо
Судскиот совет утврди застарени предмети поради неразумно одолговлекување
„Гентерм“ кај Прилеп отпушта работници. Наводно 400
Попов предложи формирање посебно Министерство за високо образование и наука
Мицкоски вели дека не го познава Савески

Најчитани