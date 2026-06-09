Сончево и топло

09/06/2026 07:06

Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Минималната температура ќе биде во интервал од 8 до 19, а максималната ќе достигне од 26 до 34 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 33 степена.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), до четврток, времето претпладне ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Поради големата енергија и влага во атмосферата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд и изолирано невреме со појава на град, а температурата ќе опадне за неколку степени. Од петок ќе дува засилен, повремено силен ветер од северозападен правец, поизразен долж Повардарието.

Поврзани содржини

Без струја корисниците од улица „Ѓорѓи Скрижевски“ во општина Центар
Кампања за заштита од пожари на Плоштад Македонија
Државниот архив ја одбележува Архивската недела под моторо „Отворени за светот“
Почнува Фестивалот за ментално здравје „Иницирај промена! Креирај гласно“
(Фото) Со пригоден концерт во Скопје одбележан роденденот на Кралот Чарлс Трети
Поплавени улици во Битола, ЈКП „Нискоградба“ интервенира по обилниот дожд во градот
УХМР: Пороен дожд, грмежи и засилен ветер во западните и југозападните делови од државава
Клиничкиот центар во Скопје треба да се гради на платото пред базенот Борис Трајковски, вели Мицкоски

Најчитани