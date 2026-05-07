Собранието ќе ја одржи 100-та седница

Собранието денеска ќе ја одржи 100-та седница, на чиј дневен ред се вкупно 17 точки.

На денешната седница пратениците ќе дискутираат по Предлог на законот за ратификација на Рамковниот договор за воена соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција, Предлог законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на образованието, Предлог законот за ратификација на Спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Европската инвестициска банка во однос на основањето на претставништвото на Европската инвестициска банка во Северна Македонија и Дополнетиот предлог на закон за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија во второ читање.

Во прво читање се Предлог законот за младински додаток, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за индустриски-зелени зони, Предлог законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Предлог законот за основање на Факултет за медицински науки и здравство во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, сите во прво читање и Предлог одлуката за одобрување на Годишен извештај за работата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2025 година.

Пред пратениците е разгледувањето на годишни извештаи на неколку агенции и комисии за 2025 година – Годишниот извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации, Годишниот извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Годишниот извештај за работа на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија, Годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата, Годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права и Годишниот извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

На дневен ред се и посебните извештаи на Државната комисија за спречување на корупцијата за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања за избор на градоначалници и советници во општините во Република Северна Македонија и на Државната комисија за спречување на корупцијата за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања за повторни избори за градоначалник на Општина Гостивар, градоначалник на општина Врапчиште, градоначалник на општина Маврово и Ростуше и за градоначалник на Центар Жупа – 2026 година.