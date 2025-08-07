Со дуелот Струга – Охрид ќе стартува 53.то издание на ракометниот турнир Струга 2025
Организаторите на меѓународниот ракометен турнир Струга 2025 го објавија распоредот на натпреварите за годинашново издание. Честа да се појават пред свеченото отворање ја добија локалните ривали домаќинот Струга и амбициозниот за оваа сезона тим на Охрид. Првиот ден на 13.август (среда) ќе играат уште: Бутел и Радички Крагујевац.
Финалето се игра на 16.август – сабота.
Распоред на натпреварите:
Ден 1 – 13.август (среда):
18:30 часот Струга – Охрид
19:55 часот Свечено отворање
20:40 часот Бутел – Раднички Крагујевац
Ден 2 – 14.август (четврток):
18:30 часот Тиквеш – Раднички
20:40 часот Охрид – Бурса
Ден 3 – 15.август (петок):
18:30 часот Струга – Бурса
20:40 часот Тиквеш – Бутел
Ден 4 – 16.август (сабота):
10:30 часот Натпревар за 5.место
18:30 часот Натпревар за 3.место
20:40 часот Финале
Натпреварите ќе се играат на отвореното игралиште „Горан Попоски – Бабец“ во Струга.