Големата награда на Мајами може да биде откажана поради бури

Гран при на Мајами, закажана за оваа недела, може да биде откажана поради бури.

Откако Големата награда на Саудиска Арабија и Бахреин беа откажани поради политичката ситуација на Блискиот Исток, Формула 1 треба да се врати овој викенд со трка во Мајами, но постои реална можност и таа да биде откажана.

Според моменталната временска прогноза, шансата за дожд за неделната трка е 88 проценти, но загрижувачко е што шансата за бура е дури 53 проценти.

И додека трките на многу патеки можат да се одржат на дожд, а што се однесува до гледачите, тоа е уште повозбудливо, кога станува збор за силни бури, одржувањето на трката е исклучиво во рацете на законите на земјата во која се одржува трката.

Поточно, според законот на Флорида, во случај на бура, трката не може да се одржи, не поради самите автомобили, туку поради медицинскиот хеликоптер кој не може да лета во услови на бура и грмотевици, па затоа сите возачи сега ќе поминуваат многу време гледајќи ја временската прогноза час по час како што се приближува трката.

Откако трката беше воведена во календарот за 2022 година, најуспешни тимови беа Ред Бул и Мекларен со по две победи. Макс Верстапен им донесе две победи на Ред Бул, додека Оскар Пјасти и Ландо Норис прославија по една победа за Мекларен.