Случајот на Филозофскиот факултет при УКИМ и уште еден на Славјанскиот универзитет се пријавени во Јавното обвинителство

Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска изјави дека случајот на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје и уште еден случај на Славјанскиот универзитет се пријавени во Јавното обвинителство.

– На Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје поништуваме осум дипломи на веќе поништени осум уписи и денеска тоа ќе излезе во весниците и на веб -траницата на Министерството за образование и наука. Станува збор за 17 студенти, од кои некои се запишани на втор циклус и завршиле. Ова се тие осум, а другите продолжиле на трет циклус. Едно уверение не е поништено од страна на Факултетот и тој е задолжен да го поништи. Откако ќе постапи Факултетот, ние ќе ги поништиме и уверенијата на сите овие осум студенти. Тоа е првото нешто, значи МОН постапува по закон и не прави разлика дали се приватни и јавни универзитети. Секаде каде што ќе забележиме неправилност, ние постапуваме – рече Јаневска.

Посочи дека втората неправилност, која е констатирана, е веќе објавена, на Славјанскиот универзитет се поништени две дипломи на еден студент, кој во исто време студирал додипломски и постдипломски и постои сериозно сомнение за фалсификат и на двете дипломи.

– Случаите од Филозофскиот факултет на УКИМ и од Славјанскиот универзитет се пријавени во Јавното обвинителство. Дефинитивно, Јавното обвинителство ќе утврди понатаму во своите ингеренции како треба да ја води постапката – додаде Јаневска одговарајќи на новинарско прашање по доделувањето на државната награда „Гоце Делчев“ за остварувања во науката.