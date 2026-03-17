Скопјанец измамил прилепчанка со лажна сообраќајка

Расчистен случај со лажна сообраќајка. Лишен од слобода скопјанец кој измамил жена од Прилеп за сума од 2.000 евра и 1.000 долари.

Како што информираат од МВР, ОВР Прилеп поднело кривична пријава против М.А.(46) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „измама“. На 04.11.2025, пријавениот измамил жена од Прилеп за сума од 2.000 евра и 1.000 долари.

Имено, лажно претставувајќи се како инспектор во странска земја, на жената ѝ соопштил дека нејзините внуци во странство направиле сообраќајна несреќа во која починало дете. Притоа, тој ѝ побарал пари за да издејствува нејзиниот внук да не оди во затвор, по што таа ги оставила парите на договореното место.

„По преземени мерки од страна на полициски службеници од СВР Битола и Одделот за криминалистичка полиција, М.А. е лишен од слобода, а од надлежен судија му е одреден притвор“, додаваат од МВР.