Сите му вртат грб на Трамп, Мицотакис станува главен поддржувач на МАГА

Никој не треба да биде изненаден што амбасадорот на САД во Атина го повикува претседателот Доналд Трамп да ја прослави 250-годишнината од американската независност во родното место на демократијата – со говор на Акропол ова лето.

Додека голем дел од Европа му го врти грбот на Трамп, Грција очигледно ја удвојува врската со MAGA. Премиерот Киријакос Мицотакис ја игра улогата на „грчки мислители“ во инспирирањето на основачите на Америка и му ветува на претседателот на САД топло добредојде и „добро поминување“ ако ја посети земјата околу комеморативните свечености во 1776 година.

Амбасадорката на САД, Кимберли Гилфојл, потврди оваа недела дека Трамп ќе ја посети Грција, но одби да коментира за времето. Таа е водечки поддржувач на неговото одржување говор на Акропол – тврдината на храмот со поглед на главниот град – уште од нејзиното пристигнување во ноември. „Сите би го сакале тоа, нели?“, рече таа.

Трамп ги признава понудите од неговите сојузници во Егејот. Како што неговите односи со поранешните сојузници од ЕУ, како што се италијанската премиерка Џорџија Мелони и германскиот канцелар Фридрих Мерц, се влошуваат, тој ја фали Грција како „одлична“, а Мицотакис, образован на Харвард, како „одличен човек“.

За Мицотакис, посетата на Трамп е многу повеќе од оптика. Грчката влада ги гледа САД – со нивната голема поморска база на Крит – како нејзин врвен безбедносен гарант против инвазија од страна на Турција и сака да го спречи повремениот браманс меѓу Трамп и турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган. Затоа Грција се обложува многу на Америка во деловните зделки, склучувајќи значајни енергетски договори и обезбедувајќи големи американски инвестиции во пристаништата.

Овие воени и комерцијални врски меѓу Вашингтон и Атина се поткрепени и со сè посилно идеолошко усогласување, бидејќи конзервативната партија Нова демократија на Мицотакис се поместува подалеку надесно. Ова значи дека Нова демократија ја игра својата цврста линија во однос на миграцијата и темите поврзани со MAGA, како што се христијанството, грчката цивилизација и европскиот идентитет. Високопрофилните функционери на Нова демократија и грчки обожаватели на Трамп го користат својот момент, држејќи се рамо до рамо со функционерите на MAGA кои сега редовно парадираат низ Грција.

Допирот на Кимберли

Од нејзиното пристигнување кон крајот на минатата година, Гилфојл привлече богато медиумско внимание, со сјајни фотосесии, појавувања во телевизиски емисии и гламурозни гала-забави.

Поранешната обвинителка и водителка на Фокс њуз, која некогаш беше во брак со гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусоми излегуваше со Доналд Трамп помладиот, од самиот почеток покажа дека ќе стави акцент на силните економски врски. За време на нејзината прва недела на функцијата, Грција потпиша договор со американскиот енергетски гигант ЕксонМобил за започнување на офшор дупчење – првиот таков проект во земјата по повеќе од 40 години – со присуство на американскиот секретар за внатрешни работи, Даг Бургум, и секретарот за енергетика, Крис Рајт.

Неколку дена подоцна, Атина и Киев постигнаа договор за увоз на американски течен природен гас за да ѝ помогнат на Украина да ги задоволи своите зимски потреби, со што Грција стана првата земја од ЕУ што учествуваше во напорите на Вашингтон да го замени „секој последен молекул руски гас“ со американски течен природен гас (LNG).

Во своето прво интервју во Грција, таа ја налути Кина, нарекувајќи го нејзиното сопствеништво врз пристаништето Пиреја „несреќно“ и ја изнесе идејата дека тоа може да се „разработи“ – сугерирајќи потенцијална продажба. Грчката влада брзо ги забрза плановите за ново пристаниште поддржано од САД во Елефсина, во близина на Атина. Опозицијата го осуди потегот како проѕирен и политички мотивиран, додека аналитичарите рекоа дека не е финансиски или еколошки одржливо да се создаде ново големо пристаниште, на само околу 20 км од Пиреја.

„Секој ден, кога ќе се разбудам наутро, ќе најдам начин да ги промовирам американските интереси, парите, инфраструктурата, да соработувам со Грција и останатите наши сојузници во овој регион, а тоа значи многу агресивно да се спротивставувам на кинеските интереси“, рече Гилфојл во дискусија претходно оваа година со новинарот Метју Бојл од десничарската платформа Брајтбарт, кој стана редовен член на грчките панели во последните неколку години.

„Ќе го правам тоа секој ден и ќе го правам тоа без извинување“, продолжи таа.

Клучно е што таа ги опиша и своите блиски врски со владини претставници, истакнувајќи дека има отворени дискусии со Мицотакис и се гледа со него три до четири пати неделно.

„Му испраќам порака и разговараме по телефон. Тој навистина ги поддржува САД и сака да го докаже тоа – навистина го прави.“

Таа додаде дека секојдневно разговарала и со други министри, кои секогаш одговарале на нејзините барања.

„Понекогаш не можеше да зборува бидејќи беше со други луѓе“, рече таа за министерот за енергетика Ставрос Папаставру. „Јас реков: Не ми е гајле. Не треба да зборувате. Само слушајте.““

„Министерот за надворешни работи [Горгос] Герапетритис, министерот за одбрана [Никос] Дендиас и [министерот за бродарство] Василис Кикилијас секогаш се јавуваат на телефон. Не е важно дали е викенд; тие доаѓаат – ако се сретнеме во мојата куќа, тие се појавуваат“, додаде таа.

Слетување на MAGA

Годишниот Делфиски економски форум, собир на истакнати личности од грчкиот бизнис и политика, стана истакнато место за разговор за личности и влијателни лица од MAGA.Оние кои го направија патувањето до падините на планината Парнас кон крајот на април беа: амбасадорот на САД во ЕУ, Ендру Пуздер; Христос Марафатос, шефот на лоби групата „Грци за Трамп“; Алекс Брусевиц, поддржувач на Трамп и извршен директор на X Strategies; Џејмс Карафано од Фондацијата Херитиџ; Пол Денс, архитект на Проектот 2025 и Скот Атлас, советник на Трамп за пандемијата на коронавирусот.

„Добро е што САД се тука за да покажат што прават и да разјаснат дека ова е навистина претходница на битка меѓу две суперсили: САД и Кина. Мора да изберете страна“, изјави Денс за Политико. „Имаме голем афинитет кон Грција. Грчките Американци секако се едни од најпродуктивните и најценетите имигранти во Америка.“

Бојл од Breitbart, исто така, ја нагласи централната улога на Грција во визијата на MAGA.

„Грција се појави како еден од најголемите сојузници на САД во вториот мандат на претседателот Трамп“, рече тој. „Тие навистина го прифатија она што претседателот се обидува да го постигне низ целиот свет.“

На панел-дискусија во Делфи, присутните наизменично го фалеа претседателот и неговите одлуки за речиси сè, од Иран до тарифите. Гилфојл слушаше внимателно и широко се насмевнуваше од првиот ред на публиката.

Поправање на врските

Мицотакис отсекогаш ги поддржувал силните врски меѓу САД и Грција и, по неговиот избор во 2019 година, важноста на американската поддршка во Грција порасна. Владата им додели на САД отворен пристап до четири клучни воени објекти, а американските корпоративни гиганти како Фајзер и Мајкрософт ја воспоставија Грција како регионален центар.

Во 2022 година, Мицотакис стана првиот грчки лидер кој одржа историски говор на заедничка седница на Конгресот на САД. Тој беше ентузијастички аплаудиран од тогашната потпретседателка на САД, Камала Харис, и последователно беше сметан за силен поддржувач на нејзината кандидатура. Кога Трамп беше избран, таа перцепирана близина до Харис одеднаш се сметаше за ранливост.

Помалите грчки крајно десничарски партии, кои добиваат на популарност, го критикуваа Мицотакис, обвинувајќи го дека следи премногу „разбудени“ политики и дека е „непосакуван“ од Трамп. Тие изразија посебна загриженост дека погрешната пресметка на Мицотакис ќе му го отежни повлекувањето на Трамп од неговите ставови за Ердоган како „фантастичен“ и „одличен лидер“.

Тоа значеше дека грчкиот конзервативен табор мораше да се потруди да се усогласи со Трамп, започнувајќи ја својата офанзива во стилот на MAGA. Министерот за здравство Адонис Георгијадис, кого опозицијата го нарече „имитатор на Трамп“ постојано ги пофалуваше политиките на американскиот претседател и рече дека ќе „гласа за него со двете раце“. Неколку други министри од Нова демократија, исто така, ја прославија изборната победа на Трамп. Министерот за миграција Танос Плеврис рече: „Американските гласачи гласаа врз основа на економските загрижености и против нелегалната имиграција, како и агендата на „разбудените“. Пратеникот Макис Воридис беше уште поубедлив, објавувајќи: „Сè што е десничарско е добро“.

Самиот Мицотакис исто така беше желен да покаже поддршка за Трамп. По апсењето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро, Мицотакис го пофали нападот врз Каракас, велејќи: „Крајот на неговиот режим нуди нова надеж за земјата. Сега не е време да се коментира за легалноста на неодамнешните дејствија“, додаде тој.

Опозицијата остро го критикуваше она што го нарекоа „сервилна послушност“ кон Трамп.Но, се чини дека брзото свртување на премиерот кон Трамп се исплаќа, особено ако Трамп дојде во посета.Во неодамнешно интервју за Breitbart, Мицотакис вети дека ќе го натера да се чувствува како дома.

„Грците многу се гордеат со нашето гостопримство“, рече тој. (Политико)