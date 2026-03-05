Сите македонски државјани од Израел кои сакаа да си дојдат се евакуирани дома

05/03/2026 21:36

 

Попладнево успешно е завршен процесот на евакуација на сите македонски државјани од Израел кои изразиле подготвеност за тоа, информира министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски.

„Министерството целосно го координираше процесот на евакуација на македонските државјани од Израел, кои попладнево со владиниот авион полетаа од Шарм ел-Шеик кон Скопје“, напиша министерот Муцунски на Фејсбук.

Станува збор, како што вели, за процес што бараше сериозен ангажман на дипломатско-конзуларните претставништва, доследно почитување на безбедносните процедури и континуирана координација меѓу надлежните институции.

Тој информираше и дека е финализирана постапката за склучување договор со компанија која во следните денови се очекува да започне со реализација на летовите за евакуација на македонските државјани од останатите погодени подрачја, во координација со дипломатско-конзуларните претставништва.

Поврзани содржини

Математичарите не отпатуваа на натпревар во Кипар заради безбедносната ситуација
ПР на ДНК сведочеше дека прскалките биле од бендот, купувани легално од продавница во Кисела Вода
Хоџа: Струшки водовод нема дозвола за користење на водата од изворот „Шум“
Голем пожар на депонија во Маџари, црн чад се гледа низ Скопје
Хоџа: Во тек е реализација на првата фаза од проектот за изградба на регионални депонии
Евакуираните македонски државјани од Израел ќе пристигнат вечерва на Скопскиот аеродром
Судот ги ослободи Латас и Лазаров за поткастот во кој зборуваа за силување и се смееја
ИЈЗ отстрани 10 тони опасен хемиски отпад што можел да предизвика хаварија

Најчитани