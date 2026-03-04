Силна експлозија го потресе Техеран, Израел вели: „Новиот ајатолах ќе биде цел на елиминација!“

Конфликтот на Блискиот Исток дополнително ескалираше откако Израел започна нови напади врз Иран и Либан во вторникот, додека Техеран одговори со бран одмазда.

Израелската војска објави дека бомбардирала клучни државни цели во Техеран и им наредила на трупите да напредуваат подлабоко на либанската територија. Иран наскоро возврати со серија напади.

За време на конфликтот, Иран погоди цели во најмалку десет земји – вклучувајќи ги Ирак, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Оман, Јордан, Израел, Бахреин, Кувајт, Катар и Кипар, пишува „Вашингтон пост“.

Властите и министерствата за одбрана во земјите од Персискиот Залив објавуваат извештаи за пресретнати ракети и беспилотни летала лансирани од Иран кон нивните територии. Воздушната одбрана постојано реагираше на бранови балистички ракети и беспилотни летала.

Обединетите Арапски Емирати во вторник објавија дека од почетокот на конфликтот откриле вкупно 186 балистички ракети, осум крстосувачки ракети и дури 812 беспилотни летала. Повеќето од овие ракети и авиони, тврдат властите, биле успешно пресретнати од нивната воздушна одбрана.

Во меѓувреме, бројот на жртви на американските војници расте. Шестмина загинаа во операциите против Иран досега. Централната команда на САД (CENTCOM), исто така, објави дека шест члена на екипажот успеале да се катапултираат откако три американски борбени авиони F-15E Strike Eagle беа соборени над Кувајт во инцидент со пријателски оган.

Израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, во средата предупреди дека секој нов лидер на Иран, назначен од највисоките ирански свештеници, ќе биде „недвосмислена цел за елиминација“, откако високи функционери во Техеран се собраа за да изберат наследник на убиениот ајатолах Али Хамнеи.

Кац на платформата X изјави дека „секој лидер назначен од иранскиот терористички режим ќе биде цел за елиминација, без оглед на името или местото на криење“. Тој ја изрази својата намера да продолжи да дејствува со полна сила, заедно со американските партнери, за да ги демонтира капацитетите на режимот и да создаде услови за промени во Иран, според Кац.

Релевантното тело, Собранието на експерти, се состанува виртуелно за да избере нов врховен лидер откако Хамнеи беше убиен во првите напади од американско-израелската кампања во саботата. Досега не е објавено кој ќе ја преземе функцијата.

Израелските одбранбени сили во среда наутро објавија дека започнале „големи, обемни напади врз цели на иранскиот терористички режим во Техеран“.

Според израелската војска, ова е десеттиот бран напади откако започна тековниот конфликт во саботата. Претходно во среда, беше објавено дека ноќните напади биле насочени кон командни центри за кои Израел тврди дека ги користат внатрешните безбедносни сили на Иран и милицијата Басиџ.

„Тие силно удрија синоќа, беше лоша ноќ“, изјави за CNN жител на северен Техеран. „Не знам точно каде удрија, но се чинеше дека можевме да ги чуеме експлозиите околу нас“.

Тој додаде дека сакал да го напушти градот и да се засолни во планините. „Но, не знаеме каде се воените објекти, па затоа е тешко да се процени каде би можело да биде безбедно“, рече тој.

Иранските државни медиуми објавија експлозии во неколку делови од земјата во среда наутро, а една фотографија геолоцирана од CNN покажа голема колона од темен чад во близина на градот Исфахан.

Организацијата за човекови права со седиште во САД објави дека најмалку 1.097 цивили се убиени во Иран од 28 февруари. Агенцијата наведува дека се убиени 181 деца под 10 години.

Бројот на повредени цивили се искачи на 5.402.

Иако примарните цели се воени бази, ХРАНА известува дека ракети и бомби, исто така, погодиле бројни медицински центри и густо населени станбени области.