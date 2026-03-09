Швајцарија ќе им исплати отштета на жртвите од пожарот во Кран-Монтана

Долниот дом на швајцарскиот парламент во понеделник ги одобри плановите за исплата на еднократна исплата од 50.000 швајцарски франци на преживеаните и ожалостените семејства од пожарот во ски-центарот Кран-Монтана, во кој загинаа 41 лице, а 115 беа повредени.

Придонесот за солидарност, во вредност од околу 55.000 евра во евра, чија цел е да се обезбеди непосредна финансиска поддршка на жртвите од пожарот во барот „Ле Констелашн“, веќе беше гласан од горниот дом на парламентот минатата недела.

Се очекува исплатата да се однесува на секое лице кое го загубило животот во пожарот и на сите хоспитализирани. Повеќето од загинатите биле тинејџери, а многу од жртвите биле странци.

Според сведоците и обвинителите, пожарот се чини дека е предизвикан од прскалки кои ја запалиле пената за звучна изолација на таванот од подрумот на барот.

Претходно, документ покажа дека швајцарските обвинители ја прошириле својата истрага за пожарот, додавајќи го градоначалникот на Кран-Монтана и уште четири други сегашни и поранешни локални функционери на списокот на осомничени.