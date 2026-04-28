Штип го награди гимназијалецот Даниел Христов, кој освои бронзен медал на Мендеелевата олимпијада по хемија

Градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов, денеска оствари средба со штипскиот гимназијалец Даниел Христов, кој освои бронзен медал на престижната Менделеева олимпијада по хемија, едно од најреномираните и најпредизвикувачките меѓународни натпреварувања во оваа научна област, на кое учествуваат најдобрите млади хемичари од целиот свет.

Во писменото соопштение од општина Штип се наведува дека градоначалникот упатил искрени честитки за постигнатиот успех, истакнувајќи дека освоениот медал претставува извонредно достигнување, кое не само што го афирмира личниот труд, знаење и посветеност на ученикот, туку истовремено претставува и значајна промоција на Штип и на Македонија на меѓународно ниво. Тој нагласи дека ваквите резултати се јасен показател за квалитетот на младите луѓе од општината и за потенцијалот кој тие го поседуваат во областа на науката и образованието. Во своето обраќање, градоначалникот потенцираше дека Општина Штип останува цврсто посветена на континуирана и системска поддршка на талентираните ученици, преку создавање услови за нивен развој, стимулирање на нивните постигнувања, како и преку различни форми на наградување и поддршка. Тој додаде дека вложувањето во младите, особено во оние кои постигнуваат врвни резултати во науката, претставува директна инвестиција во иднината на општеството.

христов, директорка на гиманизија и мајката на христов

Градоначалникот Јорданов на средбата со Христов истакнал дека ваквите успеси треба да бидат мотив и инспирација за сите ученици, со цел да се поттикне поголем интерес за природните науки и за натпреварувачкиот дух, кој води кон највисоки достигнувања. Во знак на признание за постигнатиот успех и како поттик за идните предизвици, на Христов му беше доделен симболичен ваучер во вредност од 10.000 денари.

Инаку, Менделеевата олимпијада по хемија е една од најстарите и најпрестижните Меѓународни олимпијади од областа на хемијата. Годинава се одржа во Москва, Русија, со учество на претставници од 39 држави.