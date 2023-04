(Фото) Шестмина загинати при судар на автопат во Грција – автомобилот полн мигранти

Четири мигранти и трговци со луѓе од Сирија, загинаа денеска кога нивниот автомобил се судрил со друго возило, додека возеле во погрешен правец на автопат во Грција.

Во сударот загина и возачот на другото возило, 46-годишен Грк и возачот на мигрантите, а шесмина дополнително се повреденил.

Автомобил со возач и уште 10 патниви, од кои некои биле сместени во багажникот, се движел по стариот дел на автопатот далеку од границата кога во саботата утрото наишле на полициски пункт во близина на Александропулос.

Иако му било сигнализирано да сопре, возачот удрил во патролната кола која му застанала на патот и побегнал.

Migrants among 6 killed in car smash near Greece-Turkiye border——–https://t.co/jFEclUimPI

— Abdul Sattar Qamar (@AbdulSattarQam1) April 16, 2023