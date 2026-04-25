Словенечката претседателка нема никому да даде мандат за формирање влада

Словенечката претседателка Наташа Пирц-Мусар денес ја информираше словенечката јавност дека по консултациите со политичките партии нема да даде мандат за формирање влада никому бидејќи никој нема поддршка од мнозинството и ќе го препушти процесот на избор на премиер на Народното собрание.

Во нејзината изјава се додава дека не сака да даде мандат ниту за формирање малцинска влада и му наложила на словенечкиот парламент да го преземе целиот процес. Иако пред неколку дена објави дека ќе продолжи со консултациите по првиот круг, кој не покажа дека некој има мнозинска поддршка во парламентот, таа во саботата објави дека се откажува од тоа.

„Објавувам дека ги завршувам консултациите за кандидатот за следниот премиер. По консултациите, утврдив дека никој нема поддршка од мнозинството претставници во Народното собрание. Затоа, денес го информирав претседателот на Народното собрание дека не предлагам кандидат за премиер“, рече Пирц-Мусар.

Таа ја објасни својата одлука со недостатокот на меѓусебно почитување и доверба за време на нејзините консултации со парламентарните партии, нарекувајќи го тоа лош знак за нејзината соработка со потенцијалната нова влада. Оценувајќи дека на словенечката политичка сцена „почитта, чесноста и добрата волја премногу често отстапуваа место на политички пресметки и краткорочни интереси“ и дека „за време на изборната кампања се слушаше едно, а по изборите нешто сосема друго“, таа рече дека не сака да биде дел од таква политика и го повика парламентот да ја преземе одговорноста за изборот на премиерот.

Во парламентот, клуб на пратеници или десет пратеници можат да предложат мандатар. За формирање влада е потребно мнозинство од 46 гласови во парламентот, а Пирц-Мусар претходно објави дека нема да даде мандат без доказ за мнозинска поддршка за актуелниот во парламентот.

Техничкиот премиер Роберт Голоб, претседател на Движењето Слобода, кој е релативен победник на изборите, објави дека не може да собере доволно поддршка за формирање влада, а Јанез Јанша, претседател на Независната демократска партија (СДС), ја држи отворена можноста за формирање влада.

Слобода е релативен победник на изборите со 29 пратеници, еден повеќе од СДС. Јанша во петокот објави дека ќе понуди коалициски договор до оние во парламентот кои го поддржуваат предлогот за измени на законот за влада со кој се укинуваат и спојуваат министерства, поднесен од неговата партија.