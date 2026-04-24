Двајца Срби осудени на доживотен затвор за Бањска, за третиот 30 години затвор

Благое Спасојевиќ, Владимир Толиќ и Душан Максимовиќ, тројца од 42 обвинети за нападот во Бањска, беа прогласени за виновни пред Основниот суд во Приштина. Спасојевиќ и Толиќ беа осудени на доживотен затвор, а Максимовиќ на 30 години затвор.

Оваа пресуда може да се обжали во рок од 30 дена.

Според локалните медиуми, на изрекувањето на пресудата присуствува само Душан Максимовиќ и неговото семејство, а Благое Спасојевиќ и Владимир Толиќ се изјасниле дека нема да присуствуваат на изрекувањето.

Тие тројца се единствените уапсени за нападот во Бањска во септември 2023 година.

Благое Спасојевиќ и Владимир Толиќ, кој беше ранет, се уапсени на лице место во Бањска, а Максимовиќ еден ден подоцна.

Неговата одбрана тврди дека тој има алиби да докаже дека бил со пријатели во селото Суви До на денот на нападот, но судијата не сакал да ги слушне неговите пријатели.

Радио КиМ претходно денес објави дека во судската постапка што започна на 9 октомври 2024 година, Благое Спасојевиќ и Владимир Толиќ се бранеле со молчење, додека Максимовиќ негирал вина.

Меѓутоа, на последното рочиште каде што нивната одбрана ги презентирала своите завршни зборови, сите тројца ги негирале обвинувањата за злосторствата за кои биле обвинети, освен што Толиќ и Спасојевиќ признале дека биле во Бањска на 24 септември 2023 година.

Адвокатите на Спасојевиќ и Толиќ, исто така, негираат дека станува збор за терористички чин и обид за одвојување на северниот дел од Косово, и дека станува збор за „вооружен бунт“, и сметаат дека тројцата не треба да се жртвуваат за уште 42 обвинети кои се недостапни за косовските судски органи.

Во меѓувреме, се чини дека Милан Радоичиќ, според сопственото признание организаторот на овој вооружен бунт, „се потрудил најдобро“, и избегал во централна Србија.

Додека судската постапка за Бањска пред приштинскиот суд завршува, Вишото јавно обвинителство во Белград не одговара на прашањата за тоа што се случува со истрагата што беше отворена во Србија.

За време на вооружениот конфликт во близина на манастирот Бањска во истоимениот град на Косово, еден косовски полицаец и тројца Срби, Стефан Недељковиќ, Бојан Мијаиловиќ и Игор Миленковиќ, беа убиени, објави Косев.

Првично беа уапсени осум осомничени, но само тројца беа приведени.