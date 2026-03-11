Шест случаи на семејно насилство за едно деноноќие – пет лица приведени во Гостивар, Крива Паланка, Битола и Охрид

Шест одделни случаи на семејно насилство, при што полициски службеници привеле пет лица осомничени за различни облици на физичко и психичко насилство биле пријавени во текот на вчерашниот ден во повеќе градови низ државава, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Полицијата од ОВР Гостивар го лишила од слобода 27-годишниот Ј.З. од село Долна Бањица, по пријава од неговата сопруга (26). Според пријавеното, тој упатувал закани кон нејзината мајка преку социјални мрежи, по меѓусебно недоразбирање.

Во Крива Паланка имало два случаи. Првиот случај бил пријавен во 12:05 часот, кога полицијата го привела 18-годишниот Т.Д. од Крива Паланка поради физички напад врз неговиот татко. Додека, во вториот случај, пријавен во 00:45 часот, лишен од слобода бил 49-годишниот Е.В.М. од истиот град, кој физички го нападнал 16-годишниот син на неговата сопруга.

Полицијата од СВР Битола го привела 33-годишниот И.Р. од битолско село, по пријава дека во семејниот дом физички ја нападнал неговата 25-годишна сопруга.

Во Прилеп, 45-годишна прилепчанка пријавила дека нејзиниот сопруг Е.Ш. физички ја нападнал во нивниот дом. Додека во Охрид, полициски службеници го привеле 44-годишниот О.Л. од Охрид, кој, според пријавата, физички ги нападнал неговата невенчана сопруга и нивното малолетно дете.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на сите случаи, по што против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави.