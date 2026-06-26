Шефот за маркетинг на „Ферари“ поднесе оставка, јасно е зошто

Шефот за маркетинг на „Ферари“ поднесе оставка по 16 години во компанијата, само неколку недели по реакцијата околу лансирањето на првиот електричен автомобил на производителот на супер автомобили, „Луче“.

Компанијата оваа недела објави дека Енрико Галиера ќе се повлече од функцијата главен директор за маркетинг и продажба. Тој ќе биде заменет во јули од поранешниот шеф на БМВ Италија, Масимилијано Ди Силвестре.

„Ферари“ му се заблагодари на Галиера за неговата служба и рече дека „одлучил да започне ново поглавје во своето професионално патување – одлука што ја споделив со компанијата пред некое време“.

„Луче“ беше силно критикуван кога беше претставен во мај. „Ферари“ не го спомена лансирањето во својата изјава за заминувањето на Галиера. Главниот извршен директор Бенедето Виња рече дека Галиера „играл значајна улога во растот на компанијата и зајакнувањето на брендот ‘Ферари’ низ целиот свет“.

Улогата на Галиера вклучуваше управување со тоа кои клиенти можат да ги купат многу бараните возила на производителот на луксузни автомобили.

„Целиот тим на ‘Ферари’ му се заблагодарува и лично му посакувам се најдобро за во иднина“, изјави Виња.

Галиера одби да коментира понатаму за изјавата на „Ферари“.

Откако ја презеде функцијата во 2010 година, Галиера беше вклучен во многу од клучните бизниси на компанијата. LaFerrari, првиот сериски хибриден хиперавтомобил на „Ферари“, кој комбинира бензински и електричен мотор, беше лансиран во 2013 година. Во 2015 година, компанијата котираше на њујоршката берза, а следната година во Милано.

Сепак, лансирањето на „Луче“, вреден 640.000 долари (485.552 фунти), предизвика низа онлајн мемиња и негативни реакции.

Неговиот дизајн, идеја на дизајнерот на ајфон, Сер Џони Ив, беше критикуван од поранешниот претседател на компанијата, заменик-премиерот и министер за транспорт на Италија, Матео Салвини.

Акциите на компанијата паднаа за 8% денот по претставувањето на „Луче“.