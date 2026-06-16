Шефот на амбасадата на Македонија повикан на разговор во бугарското МНР за палењето на автомобилите

Вршителот на должноста шеф на амбасадата на Македонија во Софија денес беше повикан во Министерството за надворешни работи на Бугарија во врска со палењето на две бугарски дипломатски возила лоцирани пред бугарската амбасада во Скопје

Заменик-министерот за надворешни работи Христо Полендаков нагласил дека Бугарија го осудува овој „невиден во нашите билатерални односи демонстративен чин на агресија, кој ги става во опасност и здравјето и животите на вработените во бугарската амбасада и жителите на главниот град на Северна Македонија, кои беа во близина за време на нападот. Бугарија ги зема предвид изјавите на официјалните институции во соседната земја и брзите дејствија на надлежните органи, што доведоа до апсење на сторителот. Во исто време, очекуваме ефикасна истрага и спроведување на правдата во случајот, што на категоричен начин ќе покаже дека ваквите дејствија се неприфатливи“.

Полендаков нагласил и дека спроведувањето на принципите на владеење на правото и преземањето ефикасни мерки за спречување и борба против злосторствата од омраза се клучни ако една земја сака да ја заштити својата европска иднина. И дека ќе се спротивстави на сите обиди да се всадел страв кај Бугарите во Македонија.

Амбасадата на Франција во Македонија остро го осуди вчерашниот инцидент кога беа запалени две дипломатски возила на бугарската амбасада во Скопје.

„Изразуваме целосна солидарност со персоналот на амбасадата на Бугарија. Ништо не може да го оправда ваквиот напад врз безбедноста на дипломатските претставништва, која мора да биде загарантирана во сите околности“, велат од амбасадата на Франција.

Оттаму ја поздравија брзата реакција на властите во земјава и преземените напори за целосно расчистување на инцидентот и ги охрабрија властите во Скопје и Софија да работат на создавање клима на доверба во нивните билатерални односи.