Шакира одржа бесплатен концерт на Копакабана пред два милиони луѓе

03/05/2026 10:09

Рио де Жанеиро – Колумбиската поп-ѕвезда Шакира синоќа воодушеви милиони луѓе со бесплатен концерт во Рио де Жанеиро на легендарната бразилска плажа Копакабана.

– Никогаш нема да го заборавам овој настап – рече Шакира на крајот од шоуто, кое траеше нешто помалку од два и пол часа и беше најавено како најголемо во нејзината кариера. Публиката беше проценета на два милиони луѓе.

Таа изведе голем број од своите најголеми хитови како „Waka Waka“ и „Whenever, Wherever“. Песните како „Hips Don’t Lie“, „La Tortura“ и „She Wolf“ исто така беа дел од репертоарот.

Концертот беше дел од серијата „Todo Mundo no Rio“ (Сите во Рио), преку која градскиот совет носи меѓународни ѕвезди во крајбрежната метропола.

Во пресрет на настанот, Шакира ја истакна својата блиска поврзаност со Бразил.

– Ако планетата Земја имаше олтар, тоа би била плажата Копакабана – изјави таа за бразилската телевизија. Копакабана за неа е „сон“ и „магично место“.

За потребите на настапот, сцената беше проширена на околу 1.500 квадратни метри, што ја направи поголема од оние на претходните шоуа на истата локација.

Подготовките, сепак, беа засенети од фатална несреќа во која еден работник остана заглавен меѓу две платформи за подигнување за време на монтирањето и подоцна почина во болница, пренесе ДПА.

Поврзани содржини

Дрес-кодот за Мет Гала 2026 година е „Модата е уметност“. Еве што всушност значи
„Ѓаволот носи Прада 2“ руши рекорди на кино-благајните по премиерата
Блант и Тучи од „Ѓаволот носи Прада“ со ѕвезди на Холивудската патека на славните
За агресори нема настап на Венециско биеналe и на Евросонг
Поранешен пејач на „Шпандау бале“ осуден на 14 години затвор за повеќекратни силувања и сексуални напади
„Шанел“ шокираше со сандали кои изгледаат како недовршени
Вилата на Клуни на езерото Комо се појавува во неколку сцени во „Ѓаволот носи Прада 2“
Првите критики за „Ѓаволот носи Прада 2“ пристигнаа – многу критичари се согласуваат за едно

Најчитани