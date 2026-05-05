Сензација во пинг-понгот: Кина загуби по 26 години

05/05/2026 22:14

Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско натпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните натпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3-1 на Светското тимско првенство во Лондон во неделата. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000 година. Тие загубија и од Шведска еден ден подоцна.

Иако Кина поведе против Јужна Кореја откако шестиот светски рекет број Лин Шидонг ја победи Ким Џанг- со 3-0, следеше неверојатен пресврт. Дебитантот Ох Џун-сеонг израмни со победа од 3-1 над Лианг Џингкун, а потоа Ан Џе-хјун ѝ го донесе водството на Јужна Кореја победувајќи го Џоу Ќихао со 3-1.

Историската победа ја потврди уште еднаш брилијантниот Ох Џун-сеонг, кој ја победи Лин Шидонг со 3-1 во решавачкиот натпревар. Важно е да се напомене дека Кина не играше со својот најдобар играч, светскиот број еден Ванг Чукин, кој одмараше.

Меѓународната федерација за пинг-понг, ITTF, ја опиша победата како историска. „Јужна Кореја постигна историска победа со победата над бранителот на титулата, Кина“, објави таа.

Следниот ден, откако беше непоразена 26 години, Кина го претрпе својот втор последователен пораз. Шведска ги победи со 3-2.

Натпреварот започна како што се очекуваше, светскиот број еден Ванг Чукин го победи Антон Калберг со 3-0. Шведска одговори. Елиас Ранефур го победи Лин Шидонг со 3-2 во тесен натпревар, и покрај тоа што загуби водство од 2-0 во сетови. Трулс Морегард потоа спаси меч-топка за да го победи Лианг Џингкун, исто така 3-2, за да ѝ даде на Шведска водство од 2-1.

Кина успеа да обезбеди одлучувачки натпревар благодарение на Ванг, кој го победи Ранефур со 3-0 за да го израмни резултатот на 2-2. Во напнат и драматичен финален судир, Антон Калберг го победи Лин со 3-1, носејќи ѝ изненадувачка победа на Шведска.

И покрај двата порази, Кина се пласираше во осминафиналето благодарение на победите над Англија, каде што ја победи Австралија со 3-0. Во осминафиналето, тие ќе играат против Романија во среда наутро.

Поврзани содржини

Рекордни 1,33 милиони луѓе се пријавија на Лондонскиот маратон 2027
Тинејџерското француско велосипедско чудо, Пол Сексас, ќе учествува на годинашниот Тур де Франс
Минесота и Њујорк поведоа со 1-0 во полуфиналните серии од НБА плеј офот
Најдобрите пинг понг играчи од Светот и во 2026 ќе се натпреваруваат во Скопје
Лазаревски: Наша обврска е да го дадеме максимумот
Фудбалски трилер во Премиер лигата: Манчестер Сити по луда игра се оддалечи од титулата
Успешен настап на младите шахисти на Алкалоид и на Мулти Есенс на државните првенства
Интер ја обезбеди шампионската титула во Серија А три кола пред крајот

Најчитани