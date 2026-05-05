Сензација во пинг-понгот: Кина загуби по 26 години

Јужнокорејската машка репрезентација во пинг-понг ја победи Кина во тимско натпреварување за прв пат по 31 година во меѓусебните натпревари. Јужна Кореја ги победи светските шампиони Кина со 3-1 на Светското тимско првенство во Лондон во неделата. Со ова заврши неверојатната серија на Кина, која беше непоразена на светските тимски првенства од 2000 година. Тие загубија и од Шведска еден ден подоцна.

Иако Кина поведе против Јужна Кореја откако шестиот светски рекет број Лин Шидонг ја победи Ким Џанг- со 3-0, следеше неверојатен пресврт. Дебитантот Ох Џун-сеонг израмни со победа од 3-1 над Лианг Џингкун, а потоа Ан Џе-хјун ѝ го донесе водството на Јужна Кореја победувајќи го Џоу Ќихао со 3-1.

Историската победа ја потврди уште еднаш брилијантниот Ох Џун-сеонг, кој ја победи Лин Шидонг со 3-1 во решавачкиот натпревар. Важно е да се напомене дека Кина не играше со својот најдобар играч, светскиот број еден Ванг Чукин, кој одмараше.

Меѓународната федерација за пинг-понг, ITTF, ја опиша победата како историска. „Јужна Кореја постигна историска победа со победата над бранителот на титулата, Кина“, објави таа.

History made, a long-running perfect record shattered 💥 Joy, triumph and disbelief all in one as Oh Junsung cements his spot in table tennis history in its centenary as part of the team to break Team China’s 25 year-long win streak ⚡️#ITTFWorlds2026 #TableTennis… pic.twitter.com/gbiWYWVppt — World Table Tennis (@WTTGlobal) May 2, 2026

Следниот ден, откако беше непоразена 26 години, Кина го претрпе својот втор последователен пораз. Шведска ги победи со 3-2.

Натпреварот започна како што се очекуваше, светскиот број еден Ванг Чукин го победи Антон Калберг со 3-0. Шведска одговори. Елиас Ранефур го победи Лин Шидонг со 3-2 во тесен натпревар, и покрај тоа што загуби водство од 2-0 во сетови. Трулс Морегард потоа спаси меч-топка за да го победи Лианг Џингкун, исто така 3-2, за да ѝ даде на Шведска водство од 2-1.

Кина успеа да обезбеди одлучувачки натпревар благодарение на Ванг, кој го победи Ранефур со 3-0 за да го израмни резултатот на 2-2. Во напнат и драматичен финален судир, Антон Калберг го победи Лин со 3-1, носејќи ѝ изненадувачка победа на Шведска.

И покрај двата порази, Кина се пласираше во осминафиналето благодарение на победите над Англија, каде што ја победи Австралија со 3-0. Во осминафиналето, тие ќе играат против Романија во среда наутро.