Сем Алтман повторно на чело на „Опен-АИ“, промени во бордот на компанијата

Технолошката компанија „Опен-АИ“ денеска преку мрежата „Х“ соопшти дека Сем Алтман – нејзин соосновач, се враќа во нејзиното раководство, неколку дена по неговото разрешување.

Откако бордот на директори на компанијата што ја лансираше алатката со вештачка интелигенција „Чет-ГПТ“ пред пет дена објави дека Алтман е отпуштен, Грег Брокман, и вториот соосновач и прв во редот извршни директори на компанијата, го напушти „столчето“ во одборот. Според наводите, Алтман се враќа во „Опен-АИ“ како извршен директор. Со промени во одборот предводен од Брет Тејлор, вклучувајќи ги Лери Самерс и Адам Д’Анџело.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

