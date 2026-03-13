Се заканувал со убиства и бомби во средно училиште – уапсен тинејџер од Тетовско

13/03/2026 12:26

Неколку професори од Средното медицинско училиште „Никола Штејн“ во Тетово, вчеравечер пријавиле дека добиле информации од родители на ученици, дека М.Р. праќал пораки до учениците односно се заканувал оти ќе постави бомби и ќе изврши убиства во училиштето.

Веднаш се преземени соодветни мерки и активности од полициски службеници од СВР Тетово и по добиена судска наредба, извршен е претрес во с. Палатица, Тетовско, во дом и помошни простории на Р.Р. (49).

При претресот биле пронајдени повеќе предмети на неговиот син М.Р.(18), за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело.

М.Р. уапсен и по целосно документирање на случајот, ќе следува соодветна пријава, соопшти СВР Тетово.

Поврзани содржини

Од струен удар загина 20-годишник од Саждево
Малолетни девојчиња нападнати од четири женски лица во Аеродром, случајот подоцна го пријавиле нивните родители
Се степале малолетници, па завршиле и со пукање
Професорот пријавен за сексуално вознемирување ученичка доби забрана за приближување до училиштето
Шест случаи на семејно насилство за едно деноноќие – пет лица приведени во Гостивар, Крива Паланка, Битола и Охрид
Возрасен маж допирал по телото 14-годишник во бања во Штип
Најдено починато лице во опожарена куќа во Тетово
Ресторан, фитнес и спа-центар преку тајна шахта си крадел струја во Тетово

Најчитани