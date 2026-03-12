Се степале малолетници, па завршиле и со пукање

12/03/2026 15:31
Фото: Б. Грданоски

 На подрачјето на Центар малолетник вчера околу 19:30 чаот бил физички нападнат од двајца малолетници, од кои едниот подоцна на подрачјето на Гази Баба репетирал огнено оружје кон малолетникот и пукал, а другиот фрлал тврди предмети.

Случајот бил пријавен во СВР Скопје денеска во 03:30 часот.

– Н.И.(39) од Скопје пријави дека на 11.03.2026 во 19:30 часот на подрачјето на Центар, неговиот 15-годишен син бил физички нападнат од двајца малолетници. Според пријавеното, подоцна на подрачјето на Гази Баба едниот од нив репетирал огнено оружје кон малолетникот и пукал, а другиот фрлал тврди предмети кон неговиот син – информираат од МВР.

Оттаму посочуваат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.

