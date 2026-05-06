СДСМ: Мицкоски брза на избори од страв од истрагите што доаѓаат по падот на Орбан

СДСМ оцени денес дека се потврдува она што веќе подолг период го зборуваат – дека на Мицкоски му се брза за предвремени избори. Причина, според нив, е падот на неговиот пријател Виктор Орбан, со што почнува распадот на криминалната мрежа што со години ја градеа во регионот.

„Во Унгарија веќе се најавуваат истраги кои ќе стигнат до Мицкоски и неговиот „голем брат“ Вучиќ. Сите братски бизнис шеми наскоро ќе бидат под лупа. Орбановата медиумска мрежа, сомнителните зделки, тендери, телекомуникациските и енергетските бизниси поврзани со Орбан, целиот криминален октопод ќе се истражува.

Сега имаат уште поголем мотив, стравот од истрагите и одговорноста. Како што СДСМ со месеци предупредуваше – кога ќе снема пари за тендери и за полнење џебови, криминалната организација ВМРО веднаш ќе почне подготовки за избори. По две години власт Мицкоски нема ниту едно исполнето ветување, ниту еден резултат, нема решение за економијата а Македонија е заглавена со блокиран европски пат.

Ветуваше враќање на името, поништување на Преспанскиот договор, покачување на плати и пензии, економски развој. Реалноста граѓаните ја гледаат со празните фрижидери и празните џебови.Нема повисоки плати. Нема 600 евра минимална плата. Нема мерки за заштита на животниот стандард. Инвестициите се намалени за 60%, македонски работници се отпуштаат од работа, за 4.000 е намален бројот на вработени во индустријата. Снемува пари во Буџетот, Мицкоски создаде нов долг од 2,3 милијадри евра врз грбот на народот кој води кон финансиска неизвесност.

Неговите дилетантски политики целосно потфрлија. Коалицијата му се распаѓа, пратеници го напуштаат мнозинството разочарани. И кога нема резултати, кога нема пари и кога нема решение – нападни ја опозицијата и создавај тензии, тоа е рецептот на Мицкоски.

Затоа повторно ја почна старата кампања „предавници“ и создавање вештачки конфликт со Бугарија. Други да му бидат виновни за неговиот неуспех. Но, граѓаните веќе ги прочитаа сите лаги на Мицкоски. Го прочитаа човекот што клечеше и молеше за власт, ветувајќи укинување на Преспанскиот договор и враќање на името. Го прочитаа човекот што ветуваше економски бум, а донесе само долгови, сиромаштија и изолација. Лажниот патриотизам не полни фрижидери и паричници. Не носи повисоки плати, ниту подобар живот. Не отвора европски фондови и не носи иднина за младите“, стои во соопштението на СДСМ, кои тврдат дека се подготвени да ја врати државата на вистинскиот пат.