САД одбија да го продолжат трговскиот договор со Канада и Мексико

Вашингтон – Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп вчера одби да го продолжи трговскиот договор на САД со Мексико и Канада, започнувајќи деценија долг период за укинување на северноамериканскиот трговски договор, додека бара промени за враќање на производството во својата земја.

Одлуката, објавена по шестгодишна ревизија на договорот меѓу САД, Мексико и Канада, го одржува договорот на сила уште 10 години со годишни ревизии пред да истече, освен ако трите земји не се согласат за промени.

„САД не се согласија да го обноват USMCA во неговата сегашна форма“, изјави американскиот трговски претставник Џејмисон Грир во соопштението.

„Како резултат на тоа, USMCA не е обновена. САД ќе продолжат да работат со Мексико и Канада за да ги решат недостатоците на договорот и нашите трговски дефицити со двете земји“, додаде Грир.

Грир рече дека САД ќе ги продолжат билатералните преговори за USMCA со Мексико во втората половина на јули.

Висок функционер на администрацијата изјави дека разговорите во Сиудад де Мексико ќе се фокусираат на зајакнување на северноамериканските правила за потеклото на автомобилите и другите индустриски стоки и економска безбедност за да се спречат други земји да имаат корист од пристапот до USMCA.

Канадскиот министер, Доминик Лебланк, одговорен за трговија меѓу САД и Канада, рече дека USMCA останува „во полна сила“ до 2036 година и може да се обнови во секое време за период од 16 години.

Лебланк, кој учествуваше на виртуелен состанок со Грир и мексиканскиот министер за економија Марсел Ебрард, додаде дека Канада ќе продолжи да работи на решавање на царините на американскиот претседател Доналд Трамп за канадски челик, алуминиум, автомобили и дрва.

„Се согласивме дека е важно да ги продолжиме нашите дискусии и да идентификуваме начини да се осигураме дека трговските и инвестициските рамки меѓу Канада, САД и Мексико продолжуваат да го поддржуваат просперитетот и конкурентноста на Северна Америка“, додаде Лебланк.

Одлуката на САД беше очекувана бидејќи Грир рече дека е потребно повеќе време за решавање на проблемите со USMCA, вклучително и растечките трговски дефицити на САД со Канада и Мексико.

Пред да биде објавена одлуката на САД, мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум вчера изјави дека продолжувањето може да дојде во секое време доколку трите земји постигнат договор во текот на следната деценија.

„Денес не е крајниот рок“, рече Шајнбаум на нејзината редовна прес-конференција во Сиудад де Мексико.

„Ако за пет месеци или за три години страните кажат „можеме да го продолжиме за уште 16 години“, ќе биде можно да се продолжи. Заедничката работа продолжува – не е како сè да завршува денеска“, рече таа.

Трамп, кој воведе царини од 25 проценти за мексикански и канадски автомобили, 50 проценти за метали и 10 проценти за преработка на дрво, постојано повторуваше дека не сака да го продолжи USMCA, договор што стапи на сила во 2020 година, кога го опиша како „најдобриот договор што некогаш сме го имале“.