САД ги укинаа извозните ограничувања за моделите на вештачка интелигенција на „Антропик“

„Антропик“ (Anthropic) во вторник соопшти дека Министерството за трговија на САД ги укинало извозните контроли за моделите на вештачка интелигенција Claude Fable 5 и Mythos 5, помалку од три недели откако му беше наредено да го суспендира пристапот до своите најнапредни модели поради ризици за националната безбедност.

Американскиот министер за трговија Хауард Лутник, во писмо до „Антропик“ што го виде Ројтерс, рече дека извозните контроли се укинати и дека повеќе не е потребна лиценца за извоз на моделите Mythos или Fable.

„’Антропик’ се согласи проактивно да ги идентификува и да се справи со безбедносните ризици поврзани со моделите, вредно да соработува со американската влада на протоколи, стандарди и изданија за Mythos, Fable и идните модели, и да ја извести американската влада за каква било злонамерна активност“, рече Лутник.

„Утре ќе започнеме со враќање на пристапот“, соопшти американската компанија за вештачка интелигенција на својата X платформа.

„Антропик“ ја оневозможи употребата на своите модели Mythos 5 и Fable 5 по наредбата за контрола на извозот на 12 јуни. Во петокот, компанијата соопшти дека американската влада ѝ дозволила да го направи моделот Mythos 5 со вештачка интелигенција достапен за некои „доверливи“ американски организации, делумно поништувајќи ја претходната наредба, според Ројтерс.

Вашингтон го засили испитувањето на новите модели за да идентификува потенцијални закани поради загриженоста дека напредните модели со вештачка интелигенција, кои го поттикнуваат бумот на технологијата и огромните капитални инвестиции, би можеле да бидат злоупотребени од страна на корисниците на воено разузнавање во земји како Кина и Русија.

Сепак, проверката на компаниите што можат да добијат пристап до овие модели од страна на владата, исто така, предизвика критики.