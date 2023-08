Русија тешко ги забележува дроновите, а Украина тестира нови – копнени

Британското министерство за одбрана во својот дневен извештај за ситуацијата во Украина соопшти дека руската противвоздушна одбрана се бори да открие и уништи украински беспилотни летала лансирани од Киев кон Русија, судејќи според тоа колку од нив ги погодиле своите цели.

Министерството додава дека вчерашните напади со украински беспилотни летала се најголемиот напад врз Русија од почетокот на конфликтот и дека во август биле извршени 25 напади со беспилотни летала.

„Русија веројатно повторно размислува како да ја подобри воздушната одбрана во областа меѓу Украина и Москва“, додаваат.

По воздушните и поморските, Украина претстави копнени борбени беспилотни летала

Украинските власти тестираа низа нови копнени возила без екипаж. Михаило Федоров, министерот за технологија, образование и дигитална трансформација на Украина, објави на социјалните мрежи фотографии од нови беспилотни летала со експериментална технологија кои треба да помогнат во одбраната на земјата од руската агресија.

Jointly with @BRAVE1ua working on the tech advanced frontline: tested 25 Ukrainian-made robotics for military. From remote turrets to kamikaze robots. Technologies and innovations are the key to our victory. Army of Robots. pic.twitter.com/Wf7H82Yu2Q

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 28, 2023